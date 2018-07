Se cumplen 100 años del nacimiento de Camilo José Cela, el gran narrador de la posguerra

El miércoles 11 de mayo de 2016 se cumplirán 100 años del nacimiento de Camilo José Cela, el escritor convencido de que "el que resiste gana" y gran narrador de la posguerra española, con obras como 'La familia de Pascual Duarte' o 'La colmena'.

Estas dos novelas fueron las más representativas de una trayectoria que comprendió todos los géneros y que estuvo plagada de galardones, entre ellos el Premio Nobel de Literatura. "Con frecuencia pude hacer más veces lo que quise que lo que me dejaban hacer; todo es cuestión de aferrarse a una idea o a un sentimiento y no cejar ni un solo instante en el firme propósito de no abrir la mano jamás", dijo el propio Camilo José Cela en sus 'Memorias, entendimientos y voluntades' (1993).

Durante la Guerra Civil terminó 'La familia de Pascual Duarte', una obra para la que, paradójicamente, le costó encontrar editor. Finalmente, fue publicada con gran éxito en 1942 (Pío Baroja alabó su trabajo). Sin embargo, fue objeto de efectivos ataques por parte de la jerarquía católica, tanto es así que su segunda edición fue prohibida. No obstante, ese fue el momento en el que Cela decidió dedicarse por completo a la literatura.

Otra de sus grandes obras, 'La colmena', tuvo que publicarse en Buenos Aires en 1951 después de algunos forcejeos con la censura del gobierno peronista argentino, ya que la obra fue prohibida en España. Posteriormente, en 1954, Cela trasladó su residencia de Madrid a Palma de Mallorca, donde dirige la revista 'Papeles de Son Armadans' (1956-1979).

En la Transición, concretamente en 1977, fue nombrado senador por designación real en las primeras Cortes Generales. Tomó parte activa en la revisión del texto constitucional e incluyó la enmienda de denominar la lengua oficial del Estado como "castellano o español". Su etapa como senador concluyó en 1979 con la convocatoria de nuevas elecciones generales.

Una de sus más grandes distinciones la obtuvo en 1987, al concedérsele el Premio Príncipe de Asturias de las Letras "por la elevada calidad literaria de su abundante y universalmente conocida obra y por su significación singular dentro de las letras hispanas de este siglo, en las que ha influido considerablemente". Un año más tarde publicó 'Cristo versus Arizona' y trabajó en el guión de la serie que, basada en 'El Quijote', rodó el cineasta Manuel Gutiérrez Aragón.

El Premio Nobel de Literatura llegó en 1989, por el que pronunció en Estocolmo (Suecia) el discurso titulado 'Elogio de la fábula'. Tras el galardón, se tomó un año de descanso y posteriormente se retiró a escribir. Fue la época de sus colaboraciones con el diario 'El Independiente', por las que recibiría el Premio de Periodismo Mariano de Cavia, y del libro 'Galicia en Santiago de Compostela'.

Su novela 'La cruz de San Andrés' fue reconocida con el Premio Planeta 1994, año en el que también recibió la Medalla Picasso de la UNESCO. En 1995 salió a la luz la revista 'El Extramundi y los papeles de Iria Flavia', editada por su Fundación, y se inauguró el museo dedicado a 'Viaje a la Alcarria' en Torija (Guadalajara).

En el mes de diciembre de 1995, el escritor gallego inscribió su nombre en la lista de ganadores del Premio Cervantes, el más importante galardón en lengua castellana. Tras la alegría inicial por la concesión del galardón, el escritor declaró que su oficio no era llevarse premios, sino escribir.

El día de su octogésimo aniversario, el rey Juan Carlos le concedió el título de Marqués de Iria Flavia, con el lema 'El que resiste, gana'. Posteriormente, recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (1996).