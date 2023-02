El Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC) continúa este martes, 7 de febrero, con cerca de una decena de agrupaciones subiendo esta noche al escenario del Teatro Gran Falla de Cádiz para mirar frente a frente al público y al jurado y dar lo mejor de sí mismos con el fin de conseguir la máxima puntuación posible. Después de dos semanas de preliminares, este lunes comenzó la fase de cuartos de final, en la que participan unas 60 agrupaciones y que se extiende hasta el sábado, día en el que se conocerá la lista de chirigotas, comparsas, cuartetos y coros que pasarán a la semifinal del COAC.

Pero hasta entonces, ¡que la fiesta continúe! La noche del martes lo hace con la participación de una de las chirigotas del año, la del Bizcocho, que este año participa bajo el nombre de Los mi alma y en la que, además, también canta el presentador de laSexta José Yélamo. Los mi alma se han convertido en uno de los favoritos de la edición de 2023 del COAC. En esta ocasión la chirigota del Bizcocho saldrá a actuar en cuarta posición: teniendo en cuenta que la sesión arranca a las 20:30 en el Gran Falla y que cada agrupación tiene media hora para mostrar todo su repertorio en el escenario, con los tiempos de descanso entre actuación la de Los mi alma se estima que comience sobre las 22:45. Estas son las nueve agrupaciones (dos coros, cuatro comparsas y tres chirigotas) que actúan este martes en el Gran Falla:

COAC 2023: orden de actuación de este martes, 7 de febrero

Los Martínez ( coro)

To' me pasa a mí (los desgraciaítos) ( chirigota)

El embrujo de Cádiz ( comparsa)

Los mi alma ( chirigota)

Caminito del Falla ( comparsa)

Vive! ( coro)

La chirigota del Lazio ( chirigota)

La conquista del pan ( comparsa)

Todo sobre su Marvel (chirigota)

Cómo funcionan las puntuaciones durante cuartos de final del COAC

Al igual que en la fase preliminar, el jurado del COAC toma sus anotaciones a diario, durante cada una de las sesiones, 'in situ' y en secreto pero no es hasta el momento en el que termina la fase cuando se hacen públicas algunas puntuaciones, no todas, únicamente "los nombres y puntuaciones de las agrupaciones que no pasen a la siguiente", como se puede leer en las bases del concurso. Eso sí, a esta fase de cuartos de final las agrupaciones que pasan no han arrastrado los puntos obtenidos en la clasificatoria, sino que todos han comenzado con 0 puntos, en igualdad de condiciones.

No obstante, mientras avanza la fase sí se conocen las puntuaciones que otorgan los jurados alternativos y no oficiales, que son una serie de jurados creados por los medios de comunicación gaditanos, que van dando sus estimaciones de puntos a cada una de las agrupaciones. No son oficiales en ningún caso, pero algunos de los jurados siguen los mismos criterios que los oficiales, por lo que es posible que se parezcan. Aquí puedes consultar cómo van las puntuaciones:

¿Se puede seguir en directo la fase de cuartos del COAC?

Igual que las sesiones preliminares, todas las fases de cuartos de final se pueden seguir en directo. Las entradas para acudir a ver las actuaciones en el teatro se agotaron el mismo día que salieron a la venta, igual que las de todas y cada una de las sesiones de la fase clasificatoria y también las de la semifinal, las últimas en ponerse a la venta. Es algo habitual: en Cádiz hay mucha expectación por el COAC y las localidades se acaban en pocas horas.

No obstante, gracias a Onda Cádiz Carnaval se pueden seguir en directo, gracias a su retransmisión a través de YouTube, todas las sesiones de la fase de cuartos de final, así como las de la semifinal, aunque no las de la final.