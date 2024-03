La gala de entrega de la 96.ª edición de los premios que anualmente concede la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense se celebrará el próximo 10 de marzo y en una ceremonia que volverá a estar conducida por Jimmy Kimmel. Además, este año, el cine español cuenta con un especial protagonismo, con dos obras como candidatas a las estatuillas.

Concretamente, La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona y el filme de animación Robot Dreams, del bilbaíno Pablo Berger, están entre las nominadas al Oscar. La película sobre la tragedia de los Andes opta a dos galardones, mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería, mientras que el filme de Berger es candidato al Oscar a la mejor película de animación.

Junto a ellos, se presentan como claros favoritos Oppenheimer, Pobres Criaturas y Barbie, que se llegan al plato fuerte tras una temporada de premios exitosa y con varios galardones bajo el brazo.

A qué hora y dónde ver la gala

La edición número 96 de los Oscar tendrá lugar este domingo 10 de marzo y estrena un nuevo horario. Tradicionalmente, la gala de entrega de premios más esperada de Hollywood se podría ver desde España a altas horas de la madrugada, pero este 2024 la Academia ha optado por adelantar el horario y arrancará el evento a las 19:00 horas EDT, es decir a las 00:00 horas del lunes 11 de marzo, hora española. Por tanto aquellos que quieren verlo en vivo y en directo, tendrán que trasnochar pero menos de lo habitual para este show.

Para ver la gala en directo se podrá ver en la señal en directo de YouTube de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense. No obstante, Movistar+, además de emitir algunas de las grandes apuestas de esta edición, también ofrecerá la gala en directo en una selección de sus canales como, Clásicos por Movistar+, Acción por Movistar+, Comedia por Movistar+, Drama por Movistar+, Suspense por Movistar+, Indie por Movistar+, Cine Español por Movistar+, Movistar Plus+ channel, Cine por Movistar+, Música por Movistar+ y Documentales por Movistar+. También habrá un canal pop up especifico para la gala: The Oscars® en Movistar Plus+.