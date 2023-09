La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ya ha anunciado cuáles son las películas que competirán por ser la candidatura de España el Premio a Mejor Película Internacional en la próxima entrega de los Oscar 2023. Tras una preselección realizada por la academia, tres largometrajes han pasado la criba para ser reconocidas a nivel internacional. Tanto ,Cerrar los ojos, de Víctor Erice, 20.000 especies de abejas, de Estibaliz Urresola como La sociedad de la nieve, de J.A. Bayona se han escogido como las más aptas para esta última fase a nivel nacional.

Muchos cinéfilos se preguntarán cuándo y dónde podrán ver las obras y hacer su propia porra sobre cuál es la mejor de las opciones y cabe resaltar que algunas de las anunciadas ni siquiera se han estrenado todavía. A día de hoy, muchas de las propuestas audiovisuales se estrenan directamente en las plataformas digitales de 'streaming' como Netflix, Disney +, HBO o Amazón Prime, pero no es el caso de todas las candidatas para representar a España en los premios cinematográficos más prestigiosos del mundo.

Dónde ver 'Cerrar los ojos'

Los espectadores tendrán que tener un poco de paciencia para disfrutar de la primer largometraje de Víctor Erice después de 30 años debido a queCerrar los ojos no se estrenará en cines de España hasta el 29 de septiembre. Aunque su estreno mundial tuvo lugar en el Cannes Première del Festival de Cannes, no llegará a las salas del territorio español hasta finales de este mes. La película protagonizada por Manolo Solo, José Coronado y Ana Torrent, trata la desaparición de un célebre actor español durante el rodaje de una película. Años después el misterio de su fallecimiento cobra una segunda vida a raíz de un programa de televisión que pretende evocar la figura del actor.

Además, Movistar + ya ha anunciado que después de su estreno en la gran pantalla, la película estará disponible en su plataforma de pago. Por tanto, aquellos que cuentan con una suscripción a este servicio podrán disfrutar de la película.

Dónde ver '20.000 especies de abejas'

Esta película de Estibaliz Urresola Solaguren se estrenó el pasado 23 de abril y está disponible para ver en streaming en la plataforma de Movistar Plus. No obstante, 20.000 especies de abejas también se puede disfrutar alquilando el largometraje en Filmin Plus, Apple TV, Google Play Movies, Amazon Video.

La historia gira en torno a Cocó, una niña trans de ocho años que está en busca de su identidad. Tiene como hilo conductor un tema de actualidad debido a la reciente aprobación de la Ley trans. La historia se adentra en el mundo interior de la protagonista y en el de su madre Ane que atraviesa una crisis profesional y sentimental. Ane viajará con sus hijos a su casa materna que está estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel.

Dónde ver 'La sociedad de la nieve'

La obra esta basada en una historia real que tuvo lugar el 13 de octubre de 1972. Narra la historia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes y en la que 29 de los 45 pasajeros sobrevivieron al accidente. Dirigida por J. A. Bayona, es el nuevo largometraje del creador de grandes éxitos en taquilla como Lo Imposible, Un monstruo viene a verme o El orfanato.

Esta película, al igual que Cerrar los ojos, tampoco está disponible para el público español todavía, pero ya se ha publicado el avance del largometraje y se espera su estreno en la plataforma de streaming deNetflix próximamente. Cabe resaltar que el título es un contenido exclusivo de la plataforma así que para verla habrá contar con una de sus suscripciones que cuentan con un precio que va desde los 5,49 euros al mes por su plan básico con anuncios.