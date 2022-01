El Ballet de San Francisco (EEUU) ha anunciado el nombramiento de la española Tamara Rojo como su nueva directora artística, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en los noventa años de la compañía.

Rojo, hasta ahora directora artística del English National Ballet, en Londres, "estará al mando de la compañía de ballet profesional más antigua de Estados Unidos", informó el Ballet de San Francisco en un comunicado.

Tamara Rojo, escogida tras un proceso de selección de diez meses, sucederá a finales de 2022 a Helgi Tomasson, quien ha ejercido como director artístico del ballet durante los últimos 37 años. "Estoy emocionada de unirme al Ballet de San Francisco para contribuir al espíritu innovador de la compañía mientras reevaluamos cómo puede y debe ser el futuro del ballet", expresó la española.

