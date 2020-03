Imagen no disponible | Atresmedia

Parece que la industria hollywodiense no brilla tanto como parece. El actor, que ahora forma parte del elenco de 'American Horror Story', habla abiertamente de lo que significa la orientación sexual en una industria "demasiado centrada en la vida personal". "Hollywood está muy jodido", así comienza uno de sus críticos tuits. Hace poco más de un año, el actor hizo pública su orientación sexual. Los mensajes que ha publicado dejan claro que el artista no está muy contento con cómo le han tratado desde entonces en el imperio del cine: "Gran parte de vuestra atención se centra en la vida personal y no tiene nada que ver con el talento que deberíais llevar a la pantalla". Según Colton, no saben diferenciar entre la persona y los personajes que interpreta: "Los actores gay son más que su vida privada".

Hollywood is so fucked up. So much of the focus is on your personal life & has nothing to do with the talent you have to bring to the table — Colton Haynes (@ColtonLHaynes) 30 de agosto de 2017

Thank god for Ryan Murphy, Greg Berlanti, & Jeff Davis. They believe gay actors are more than just their personal lives — Colton Haynes (@ColtonLHaynes) 30 de agosto de 2017

So disappointed in how Hollywood cant understand that playing a character has nothing to do with how u live your personal life — Colton Haynes (@ColtonLHaynes) 30 de agosto de 2017

