Caza de brujas en Hollywood: Susan Sarandon reconoce haber perdido proyectos por su apoyo a Palestina

La actriz Susan Sarandon considera que la han utilizado como ejemplo de lo que no hay que hacer para seguir trabajando en Hollywood. Pero no se arrepiente de haber alzado la voz a favor de Palestina.

La guerra entre Israel y Gaza mantiene dividido también a Hollywood. La actriz Susan Sarandon asegura haber perdido trabajos y amigos por posicionarse en contra del régimen de Netanyahu y teme no volver a ponerse bajo los focos. El destierro empezó hace un año cuando su agencia de representación le despidió tras participar en una manifestación propalestina, donde de manera improvisada aseguró que había gente que tenía miedo de ser judía por el auge del antisemitismo.

"Hay mucha gente que tiene miedo de ser judía en este momento. Están empezando a probar lo que se siente al ser musulmán en este país [por Estados Unidos], tan a menudo sometidos a la violencia", expresó en noviembre de 2023. Tras estas declaraciones, la agencia de la que formaba parte, dirigida por el director ejecutivo judío Jeremy Zimmer, le despidió. Ella intentó disculparse alegando un error en la forma de expresarse. Aseguró que nunca quiso dar a entender que los judíos habían sido ajenos a la persecución, cuando era todo lo contrario.

"Mi intención era mostrar solidaridad en la lucha contra la intolerancia de todo tipo y lamento no haberlo hecho, insistió. De poco le sirvió, pero no se arrepiente de sus palabras y siente que le han utilizado como ejemplo de mala conducta. "He sido usada como ejemplo de lo que no hay que hacer si quieres seguir trabajando", explicó en una entrevista con el Sunday Times británico.

Pero lo cierto es que sus palabras han afectado más allá de su vida profesional. También a la personal. Sarandon ha perdido contacto con amigos y familia. Pero ha hecho nuevas migas y las considera valientes y auténticas. "Me he inspirado en aquellos que se preocupan lo suficiente por la humanidad y creen lo suficiente en la posibilidad de un mundo mejor como para alzar la voz y detener el genocidio. Estoy agradecida por mis nuevos amigos y familiares empáticos y valientes".