La Casera, la popular bebida gaseosa que ha acompañado a los españoles desde su lanzamiento en 1949, celebra este año su 75 aniversario. Desde sus humildes comienzos, la marca ha mantenido su lugar especial en el corazón de los consumidores, consolidándose como un éxito ininterrumpido gracias a su sabor distintivo y a una serie de campañas publicitarias inolvidables.

Seguro que te suena esta frase: "¡Si no hay Casera nos vamos!". Este eslogan, que se convirtió en un fenómeno cultural en la década de los 80, surgió de uno de los anuncios más emblemáticos de la televisión española. Fue esta campaña la que realmente catapultó a La Casera a la conciencia colectiva del país, convirtiendo la bebida en un símbolo del verano y de la vida cotidiana en España.

Pedro Gil, brand manager de La Casera, reflexiona sobre el impacto duradero del anuncio: "El eslogan como tal ya forma parte del vocabulario de los españoles, creo que eso es un éxito por sí solo". De hecho, se han hecho innumerables versiones y adaptaciones de la frase, que sigue siendo una referencia en la cultura popular.

Jose Antonio Casado, quien ha trabajado durante 34 años de La Casera, comparte una anécdota personal: "Llegaba a casa y la familia me decía '¿Qué, tienes casera? ¡Que nos vamos, eh!'". Esta frase demuestra el arraigo de la marca en la vida diaria de los españoles.

No obstante, la campaña inicial tuvo sus desafíos. Fernando de Córdoba, divulgador de marcas, explica: "El anuncio se basaba en la falta de producto y la botella no aparecía hasta el final, así que la agencia RZR, bajo la dirección creativa de José Luis Zamorano, propuso una segunda parte. En esta versión, los personajes trataban de huir de sitios pidiendo La Casera, pero ahora sí que la tenían, así que no podían escaparse".

A pesar de haber lanzado otras campañas publicitarias a lo largo de los años, La Casera sabe cuál fue la clave de su éxito. Es por eso que, en este 75 aniversario, la marca ha decidido recuperar este icónico eslogan, rindiendo homenaje a su rica historia y renovando su compromiso con los consumidores que la han acompañado durante tantas décadas.