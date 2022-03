Haciendo de mala de la película, a cargo de una casa de acogida y con mechas de colores en el pelo. Así fue la última vez que se vio a Cameron Diaz en la gran pantalla. La actriz interpretaba entonces a la Señorita Colleen Hannigan, uno de los papeles principales del musical Annie. Ocho años más tardes, la actriz ha confesado los motivos que le llevaron a abandonar el mundo del cine. Y lo ha hecho en una entrevista junto a la cantante Michelle Visage en su nuevo podcast de la BBC Rule Breakers.

La que encarnó a uno de los ángeles de Charlie confesó que los cánones de belleza llegaron a obsesionarle, hasta tal punto que llegó a criticarse diariamente a ella misma. “Cada día, como actriz que era, me sentaba frente al espejo durante horas. Acabó siendo tóxico”, se sinceró. Así, la actriz llegó a pronunciar palabras como "cosificación" y "explotación social" para reconocer que se sintió víctimas de ambas. “He sido víctima de la cosificación y la explotación social a la que están sujetas las mujeres. Yo mismo he comprado esa ideología en muchas ocasiones”.

Sin embargo, la situación cambió para la actriz de 49 años cuando decidió abandonar el mundo del cine y dedicarse a ella y a su familia. “De repente empiezas a criticarte, y piensas: ‘¿Por qué estoy aquí sentada siendo tan mala conmigo misma? Mi cuerpo es fuerte. Mi cuerpo es capaz. ¿Por qué voy a hablarle mal? ¿Por qué voy a ser así con él cuando me ha llevado tan lejos?”. Desde que emprendió su nuevo camino reconoce que no le importa lo físico. "Literalmente lo último en lo que pienso es en mi apariencia", confesó.

Así, aseguró que su objetivo ya no es cumplir con su rutina facial untándose de sus mil millones de productos, aunque reconoció que sí que busca estar fuerte físicamente de cara a alcanzar el medio siglo - un cumpleaños que la actriz espera con gran ilusión. Precisamente sobre esto trata el libro que la actriz publicó en 2015 bajo el título: "Ama tu cuerpo".