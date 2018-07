Bob Dylan anuncia 'Triplicate', un triple álbum de versiones con 30 grabaciones de clásicos americanos

Quizá sea interés; quizá, falta de inspiración en cuanto a géneros; o quizá, el deseo de no desechar una ingente cantidad de reinterpretaciones grabadas en los últimos años. Sea cual fuere la razón, Bob Dylan ha anunciado que el próximo 31 de marzo verá la luz su nuevo trabajo, el número 38 de su carrera.

La única diferencia respecto a sus dos últimos álbumes, en los que versionaba clásicos que en su momento popularizó Sinatra, es que esta vez parece haber echado el resto por este formato y publicará 30 canciones que homenajean una considerable variedad de clásicos americanos.

'Triplicate' da título a un conjunto de tres discos que reconocen el talento de varios de los mejores compositores que ha dado Estados Unidos. Así, los nuevos trabajos contarán con versiones de Billie Holiday, Etta James o Ray Bolger, entre otros.

Junto al anuncio, Bob Dylan ha adelantado una de las canciones que aparecerán en este triple trabajo. Con 'I could have told you' todo parece indicar que el músico seguirá una línea similar a la de 'Shadows in the night' y 'Fallen angels', donde el blues y el country bailaban entre lentos compases con retazos de jazz para honrar las canciones a las que antaño dio vida Sinatra.