Bad Bunny, el más premiado de unos Billboard que sacan al Abraham Mateo más romántico cantando 'A puro dolor'

Bad Bunny se ha llevado 11 de las 27 candidaturas a las que estaba nominado en los Premios Billboard, convirtiéndose en el artista más premiado de la noche.

Bad Bunny, Karol G y Fuerza Regida han sido los grandes ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, donde la colombiana ha protagonizado un divertido momento al recoger el galardón. Mientras Karol G ha protagonizado un divertido momento al darse cuenta que su vestido iba a juego con el galardón, Bad Bunny se ha llevado 11 de las 27 candidaturas a las que estaba nominado, convirtiéndose en el artista más premiado de la noche.

"Este premio lo recibo con orgullo porque sé lo mucho que ha trabajado", ha afirmado el artista, que ha destacado que no tenía un discurso preparado: "Genuinamente recibir este tipo de premios todavía no lo comprendo". Tras ver el vídeo, Alfonso Arús se sorprende por la actitud de Bad Bunny: "¿Qué le pasa que está como jorobado?". Además, el presentador recuerda que siempre ha dicho lo "empanado" que es el artista.

"Yo siempre te he dicho, Hans, que era un empanado de libro y tú me lo negabas, espero que hoy caigas", destaca Alfonso Arús, que detalla: "Esa gorra, ese traje, la joroba que le sale, y diciendo que no tiene un discurso porque no le sale...". Por otro lado, Tatiana Arús muestra en el vídeo la actuación de Abraham Mateo que se ha puesto romántico cantando 'A puro dolor'. Por su parte, Ozuna ha llevado el ritmo urbano al escenario de los premios junto a Beéle. Además, Daddy Yankee ha dado la sorpresa al aparecer sobre el escenario tras finalizar su gira.

