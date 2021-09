Tras la alfombra roja, los focos y los aplausos de un festival se esconde un mercado. Así lo afirma Enrique González, director de Caramel Films: "El mercado de cine podría parecerse a cualquier feria de automóviles".

Aunque aquí, el producto fresco del día sean las emociones, y hay mucha competencia como explica Enrique Costa, distribuidor de 'Avalon': "Tienes que estar muy atento en ser más rápido que tus compañeros de industria". "La competencia es feroz", insiste Costa mientras que González señala que "es una subasta": "Si la película es buena, explota o hace mucho ruido el vendedor tiene varias ofertas".

Y en ese "mercadeo" que mueve la oferta y demanda de la cintas que llegarán a los cines en los próximos meses, intervienen los 'cazapelículas', es decir, los distribuidores. "No solo es importante seleccionar sino también conocer todo lo que hay alrededor", señala Costa, que afirma que, eso, "ayuda a entender y tomar la decisión final cuando se elija una fecha de estreno de la película".

Por su parte, Enrique González afirma que "para gustos colores": "Siempre intento encontrar un equilibrio entre lo que me gusta y lo que creo que puede funcionar". Y es que son ellos los adquieren los títulos recién hechos, tanto los hay ya completos como por terminar. Además de la intuición y la información, también tienen que tener algo de picardía: es la alquimia previa a un éxito cinematográfico en las salas. Así lo explica González, que confiesa una de sus anécdotas para conseguir una película: "Antes de acabar la película, me fui a cuatro patas de la sala, salí por la salida de emergencia y me fui al vendedor a hacerle una oferta".