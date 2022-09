BZRP Music Sessions Vol.52 o Despechà no hubieran sido posibles sin los primeros megamix. Esos que se hicieron cortando trocitos de cinta y enganchándolos, explica el dj y locutor Mike Platinas.

Con esta artesanía del sonido, él y el dj Toni Peret formaron el dream team: centrifugaban en los megamix los temas y personajes del momento. Algo que ahora no podrían hacerlo, se lamenta Peret. "Después de que un presidente del gobierno sufriera un intento de atentado, que por suerte no pasó nada, editamos el bombazo mix. Pero ahora no creo que ocurriera lo mismo", expresa el también locutor.

Además de producir grandes mezclas, también instaron a la gente a producir en sus casas. Prueba de ello es que el recopilatorio Max Mix 4 incluía un tutorial que decía 'HAZLO TU MISMO'. Pero la gente no tenía magnetófono en casa. "Entonces tuvimos que enseñarlo con cintas de casete. Todavía hay gente ahora que me dice ya está bien la de cintas que rompí. Y al final vendimos un millón de copias solo en España", asegura Platinas. De hecho, arrebataron el Guinness a Julio Iglesias al vender 180.000 copias en quince días. Lo que en dinero se traduce en unos 250 millones de euros, añade Sergi Elías, de Blanco y Negro Music.

"Fue un fenómeno social porque los niños en lugar de pedir un juguete para reyes pedían un Max Mix", recuerda Platinas. No había ritmo que se les resistiera. Por ello, llevaron a los concursos internacionales su fórmula. "Cualquier cosa que se nos ocurriera con música, cualquier locura, había que hacerla", sostiene el dj. Ambos eran auténticos domadores de plásticos, que llegaron transmitir esa creatividad hasta con sus propios pies, como se puede ver en el vídeo de portada.