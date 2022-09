Quevedo, el cantante que lo está petando con 'Bzrp Music Sesions, Vol. 52', también conocida como 'Quédate', estuvo en El Hormiguero, donde explicó que, a pesar de acumular más de 255 millones de reproducciones en Youtube con este tema, todavía vive con sus padres.

"Mi madre me decía que si no estudiaba me iban a echar y ahora que puedo irme no quiere que me vaya", explica a Pablo Motos en el vídeo sobre estas líneas, donde también asegura que, desde pequeño, ya sabía que llegaría lejos: "Les dije a mis amigos que yo iba a ser el primer millonario", comenta el artista, que incluso recuerda que "le prometí a uno de ellos que le compraría un Mini".