La animación española sigue cosechando éxitos fuera de nuestras fronteras. El talento español estuvo muy presente este viernes en los Premios Annie y lo estará también en los Quirino del mes que viene, e incluso en los Oscar de la próxima semana.

En todos estos certámenes hay nominados españoles, como el productor de animación Alfonso Casado Díez, nominado por partida triple con 'Wayback'. Afirma que "es una suerte haber llegado tan lejos" con el que es, oficialmente, su primer corto de animación, en un año en el que la producción, además, ha sido complicada por la pandemia.

"Nosotros teníamos el planning para arrancar a principios de abril y, cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos 16 de marzo, cada uno a sus casas... ¿cómo hacemos esto?", recuerda.

La misma pregunta se hizo María Pareja, que ha ganado un premio Annie al mejor diseño de Producción y está nominada a los Oscar como codirectora de arte en 'Wolfwalkers'. "Todavía no me lo creo del todo", confiesa. "Muchas veces estaba en el estudio pintando y decía: bueno, es que no sé cuándo me voy a despertar, esto no parece real", agrega.

Tanto Alfonso como María salieron de la misma escuela, el Centro Universitario U-Tad, en Madrid. Allí se implantó el primer Grado de Animación en España en 2012 y siguen formando a una cantera de futuros animadores.

"Hay artistas de storyboard, diseñadores de personajes o de iluminación", explica su director académico, José Antonio Rodríguez, que sostiene que "la gente que trabaja en animación son contadores de historias". "Ahora puedes orientar tu vocación a través de una carrera específica", agrega.

A pesar del reconocimiento extranjero, a la animación en España le queda una deuda pendiente: cuidar el talento y retenerlo. "Hay mucho talento pero también muchas fugas", apunta Alfonso.