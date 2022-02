Ana Torroja ya es marquesa. Así se desprende de la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE), que ha ordenado que "se expida la Real Carta de Sucesión como Marquesa a favor" de la cantante.

La que fuera vocalista de Mecano reclamó el marquesado el pasado mes de diciembre tras el fallecimiento de su padre, José Antonio Torroja Cavanillas. Su progenitor heredó este título tras la muerte de su abuelo, el ingeniero Eduardo Torroja Miret, al que Franco se lo concedió de manera póstuma.

Hoy el BOE ya publica la orden firmada por la ministra de Justicia, Pilar Llop, por la que Ana Torroja se convierte en marquesa. "Este Ministerio ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión como Marquesa de Torroja a favor de Aña Torroja Fungairiño".

Este será uno de los pocos títulos que no desaparecerán con la ley de Memoria Democrática porque en esta no se contemplan los que estén ligados a "intelectuales, científicos y académicos" que no tengan relación con la dictadura.