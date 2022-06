La actriz Amber Heard, condenada hace dos semanas por difamación hacia su exmarido Johnny Depp, ha roto su silencio tras el varapalo judicial en el que ha sido el proceso más mediático en Estados Unidos desde el que se celebró contra O.J. Simpson.

Heard ha concedido una entrevista a la cadena NBC News donde sostiene que no siente rencor contra el jurado popular que accedió a las demandas de Depp, quien también fue condenado por difamación por unas declaraciones que hizo un antiguo abogado suyo. "No culpo al jurado", sostiene la intérprete, defendiendo que el veredicto estaba claro porque todos los testigos -pagados, según ella- insistieron en que era una persona no creíble.

"No me importa lo que se piense de mí, ni los juicios que se quieran hacer acerca de lo que ocurrió en la intimidad de mi casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada", ha asegurado en un avance de la entrevista que se emitirá íntegra el viernes. "No creo que la persona promedio deba saber esas cosas. Y por eso no me lo tomo como algo personal", ha aseverado.

La actriz culpa a las redes sociales de la injusticia que se ha cometido contra su persona, en su opinión. "Pero incluso alguien que esté seguro de que soy merecedora de todo este odio y virulencia, incluso si piensas que estoy mintiendo, ni siquiera podrías mirarme a los ojos y decirme que crees que en las redes sociales ha habido una representación justa. No puedes decirme que crees que esto ha sido justo", ha detallado.

Así, cree que durante tres semanas los jurados populares escucharon "testimonios incesantes de empleados pagados" y, además, la popularidad de Depp también ha jugado en su contra. "Entiendo que es un personaje muy querido. Y la gente siente que lo conoce", ha explicado.