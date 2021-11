En laSexta hemos tenido la suerte de contar en numerosas ocasiones de la visión de la actualidad de Almudena Grandes. La escritora ha fallecido este sábado a los 61 años, dejando frases y análisis muy compartidos por la audiencia.

Su última intervención en la cadena se produjo en El Intermedio junto a Thais Villas, con la que recorrió las calles de Madrid hablando de su libro 'La madre de Frankenstein'.

Antes, sus alegatos en favor de la igualdad y de la memoria histórica dejaron un poso importante. A continuación, recordamos algunos de esos momentos de Grandes en laSexta.

"¿Vox? Una no sabe ya qué son más, si tontos o malos"

Semanas antes de que llegase la pandemia, Grandes estuvo en el plató de laSexta Noche junto a Iñaki López, mostrándose muy crítica con el pin parental defendido por Vox.

"Es el 'pin neandertal'. Mientras el dinero de todos no sostenga únicamente a la educación pública, decir que el Estado mete las manos en las familias es algo que no deberíamos tolerar", expresaba entonces.

Su valoración de la sentencia a 'La Manada'

"Indignante", "deficiente" e "incomprensible". Así definía Almudena Grandes en laSexta Noche la sentencia del caso de 'La Manada', la cual veía como "ideológica".

"Parece que si no expones tu vida no te pueden considerar víctima", declaraba, pidiendo un cambio en el Código Penal.

El análisis de Almudena Grandes sobre Albert Rivera

En la Feria del Libro de 2019, Thais Villas acompañó a Grandes en un paseo que tuvo de todo y que pudimos ver en El Intermedio.

La escritora dedicó unas palabras a Albert Rivera: "Está tan, tan, tan enamorado, tan fascinado de sí mismo, que no distingue lo que hay más allá".

La deuda con los exiliados republicanos

Para Grandes, España tiene "una deuda enorme" con los exiliados republicanos. En Más Vale Tarde, hablando de su último libro, explicaba la "esperanza" que había en España en los años 40 pese a la represión, una esperanza que "desapareció" en los 50.

"El patriotismo no es ponerse una pulsera con la bandera"

Grandes se definía como feminista, republicana y profundamente española. Acerca del patriotismo, la escritora reconocía que le daba "rabia" que fuese una cuestión "tan trivial".

"Por desgracia, a este patriotismo de las pulseritas le importa bastante poco esto de hacer el ridículo", expresaba en laSexta Noche.

Su mensaje a Ortega Smith

La escritoria respondía en laSexta Noche a unas declaraciones de Javier Ortega Smith en las que afirmaba que las mujeres "no tienen derecho" al aborto. "Vamos a hacer lo posible para que a las mafias y a los 'lobbies' que viven del aborto se les termine ese negocio sangriento", decía el entonces candidato de Vox a la alcaldía de Madrid.

Grandes fue rotunda en su respuesta: "Es la caverna. Yo le recordaría que el movimiento feminista tumbó a un ministro. Gallardón dimitió cuando los trenes de la libertad llegaron a Madrid y el movimiento feminista impidió que se reformara la ley del aborto".

"El Supremo toma postura a favor de la dictadura"

En junio de 2019, después de que el Tribunal Supremo paralizase cautelarmente la exhumación de Franco, Grandes se mostró radicalmente en contra. "Me parece asombroso que una institución como el Tribunal Supremo no comprenda que está desamparando a millones de españoles al hacer una cosa así. Hay millones de españoles que tienen todo el derecho a decir que no les representan", expresaba entonces.

Su visión del proceso soberanista en Cataluña

La escritora analizaba en El Intermedio el proceso independentista en 2015. "Mas y Rajoy se apoyan mutuamente y ya está bien", se quejaba. Anunciaba, además, que iba a dejar de escribir columnas acerca de esta cuestión.

Crítica a Mariano Rajoy: "España es un país anormal"

Mariano Rajoy prácticamente alardeó de no haber dedicado dinero a la Memoria Histórica en 2015, algo que provocó el enfado de Grandes. "Para esto, mejor que vuelva al plasma", ironizaba entonces.

Su última intervención en laSexta

Junto a Thais Villas, Grandes compartía su "problema ideológico" con el 'perreo' debido a las letras de ese tipo de canciones. Además, comentaba la "crispación de la oposición" hacia el Gobierno de Sánchez.