El cantante y coach de 'La Voz' Alejandro Sanz ha participado en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 interpretando la mítica canción de Imagine, según adelantó el propio artista en un mensaje publicado en su perfil de Twitter

Sanz ha sido la voz que ha representado a Europa en este himno en el que también han estado como intérpretes Angélique Kidjo, John Legend y Keith Urban.

A continuación, puedes disfrutar de la interpretación del artista español en los Juegos Olímpicos de Tokio:

"Hoy el honor me teletransporta a otro mundo. Voy a ser parte de la ceremonia inaugural de los JJ.OO. Mi voz, será la de todos; tiemblo, de felicidad. I'm excited to be a part of the #Tokyo2020 Olympics Opening Ceremony! (¡Estoy emocionado de formar parte de la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas de #Tokio2020!), escribió Sanz.

"Imagine es una de las canciones más bellas que se han escrito en toda la historia. Todos hemos cantado Imagine alguna vez en nuestra vida, todos hemos intentado escribirla y todos hemos intentado que la vida sea como se pinta en Imagine", reflexiona en el vídeo.

El programa de la ceremonia de inauguración de los Juegos, que se prolongarán hasta el próximo 8 de agosto, es secreto hasta el último momento, pero el cantante decidió compartir improvisadamente su emoción a través de las redes.

La atípica ceremonia de inauguración de Tokio 2020 no ha contado con público por primera vez en la historia del evento, debido a la pandemia de COVID-19 y las estrictas medidas sanitarias implementadas por el país anfitrión para contener su propagación.

Según los organizadores, unas 950 personas asistirán al acto, entre representantes diplomáticos y miembros de la organización.