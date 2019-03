Alejandro Sanz: "Actué por puro instinto, no está bien maltratar y menos si es una mujer"

El cantante Alejandro Sanz, quien se bajó de un escenario en México para salir en defensa de una mujer del público que estaba siendo acosada por un hombre, dijo en Chile que la persona que presencia el maltrato y no hace nada también es un "canalla".

"Quiero creer que cualquiera en mi situación habría actuado de la misma manera. El que hace algo así es un canalla pero el que lo ve y no hace nada también lo es", explicó Sanz durante una rueda de prensa previa a su actuación en el festival de la ciudad chilena de Viña del Mar.

La reacción del músico ha desatado una oleada de cumplidos en las redes y personalidades como Antonio Banderas o instituciones como la Guardia Civil o la Policía Nacional han aplaudido el gesto del músico, sin embargo, Sanz no le quiso dar más importancia.

"No hice nada extraordinario, creo que actué por puro instinto, vi algo que creía que estaba mal, me parece que maltratar a cualquier persona no está bien, pero sobretodo a las mujeres me parece mucho peor", agregó.

"No nos podemos quedar callados, tenemos que estar siempre atentos a estas cosas", dijo Sanz quien puso énfasis en la necesidad de "concienciarse" para poder actuar frente a este tipo de casos.