Amaral ha celebrado sus 25 años de carrera dejando una de sus actuaciones más reivindicativas. Sobre el escenario del Sonorama, celebrado en Aranda de Duero, la banda conmemoraba sus bodas de plata desde el lanzamiento de su primer disco, aprovechando una de sus canciones más conocidas para lanzar un mensaje de empoderamiento de la mujer y de la libertad.

Con el concierto a punto de acabar, Eva Amaral se disponía a cantar 'Revolución', uno de sus himnos más conocidos. Antes, la cantante quiso lanzar un mensaje "a Rocío -Saiz-, Zahara, Rigoberta, Bebe" y a todas mujeres: "Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez, de nuestra dignidad y de nuestra fortaleza".

En ese momento, Eva Amaral deja caer su corpiño, dejando sus pechos al descubierto. "Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso", ha dicho Eva, una parte de la letra de la canción 'Revolución' que comenzó a interpretar.

Con este mensaje, Amaral ha respaldado a la cantante Rocío Saiz, a la que un policía obligó a taparse los pechos durante el concierto que estaba ofreciendo en Murcia el pasado mes de junio. Antes del concierto, Eva ya avanzó que no tenía pensado meterse en las redes sociales para ver la repercusión de su gesto.

25 años de Amaral

Más de 35.000 personas han cantado sin parar todas y cada una de las canciones incluidas en el concierto. 'Toda la noche', 'No sé qué hacer con mi vida' 'Salta', 'Moriría por vos', 'Días de verano', 'Rosita', 'Kamikaze', 'Hacia lo salvaje'... No es posible situar una como preferida del público. Todas han hecho las delicias de los asistentes a la actuación.

Sí pueden destacarse momentos únicos, como cuando la cantante ha recordado que la canción 'Salir corriendo' se compuso en apoyo a una mujer que estaba escapando del maltrato doméstico, una impresionante interpretación, casi a capella, acompañada solo por la guitarra de Juan Aguirre, de 'Sin ti no soy nada' o cómo ha ido nombrando uno a uno a todos los miembros del equipo precisamente antes de interpretar este tema.

Al despedirse, por la megafonía ha sonado la canción 'Nothing compares to you' de la cantante irlandesa Sinead O'Connor, recientemente fallecida.