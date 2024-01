La actriz Shannen Doherty, famosa por sus trabajos en 'Sensación de Vivir' y 'Embrujadas', ha sorprendido con unas duras declaraciones sobre la muerte y su propio funeral. La intérprete ha realizado unas sorprendentes confesiones en la última charla que ha compartido con su amigo Chris Cortazzo en su pódcast 'Let’s be clear', dónde ha expresado el deseo de que su funeral sea un "festival del amor".

Enferma de cáncer, la actriz de 52 años sostiene rotunda a su amigo que no quiere que todo el mundo participe de su funeral. "No quiero -en el funeral- a gente llorando o a personas que agradezcan a Dios -en privado- que haya muerto (...) Creo que hay gente que se presentará y que no quiero allí. Pero lo harán porque es lo políticamente correcto y no querrían quedar mal", revelan en esta distendida conversación con Cortazzo.

"Realmente no les gusto y tienen sus razones, es bueno para ellos, pero no les agrado lo suficiente como para asistir a mi funeral", ha insistido Doherty. La artista sufrió en 2015 otro cáncer de mama, pero en esa ocasión remitió a los dos años. Sin embargo, en noviembre de 2023 confirmó que el tumor se encuentra en fase cuatro y se ha expandido a sus huesos.

En aquel momento lanzó un triste mensaje: "No quiero morir". "Sé que suena cursi y loco, pero -cuando tienes cáncer- eres más consciente de todo y te sientes muy bendecido. Somos las personas que más queremos trabajar, porque estamos muy agradecidos por cada segundo, cada hora, cada día que podemos estar aquí", explicó una Doherty dispuesta a seguir luchando a pesar de todo y que aún asegura que su "mejor recuerdo está por llegar".