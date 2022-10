Se calcula que más de la mitad de la información de un mensaje la recibimos de la comunicación no verbal, es decir, de las caras, los gestos de las manos o el tono y el volumen de la voz, así que si no tenemos delante a la persona que nos está escribiendo o no la conocemos de nada es probable que podamos confundir sus intenciones.

El contexto. En 1982, hace ahora 40 años, un profesor de la Universidad de Carnegie Mellon, en Pittsburg (Pensilvania) se enfrentó a una de estas discusiones en una protored social de la facultad. Efectivamente, muchos usuarios respondían enfadados a comentarios que habían escrito otros con todo de broma.

La solución que se le ocurrió a este profesor, ahora experto en inteligencia artificial, fue tan sencilla que parece mentira que a nadie se le hubiera ocurrido antes.

: - )

Una solución en la que entra en juego la pareidolia, como se llama a la capacidad del cerebro de interpretar como una cara cosas que no lo son.

A partir de esa cara sonriente nacieron el resto combinando los demás signos de puntuación, facilitando así la comprensión de los mensajes.

¿Qué pasó después? Cuarenta años después los emoticonos han dado paso a los emojis, creados en 1999 por el japonés Shigetaka Kuritay, cada vez más sofisticados.

Solo le pondríamos una pega al invento. Cualquiera que se dé un paseo por un foro de internet, por Twitter, por Facebook por un chat de madres y padres del colegio habrá comprobado que Fahlman falló en su principal objetivo: acabar con las discusiones.

Para nota. Por cierto, si en algún momento os habéis planteado pedirle un autógrafo, no lo hagáis.