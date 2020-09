Una caja de seguridad de última generación, que no puede abrirse ni con código ni con llave. Un cristal a prueba de balas, que protegería el contenido de su interior ante casi cualquier ataque. Y, a lo alto, una cuenta atrás, que espera ansiosa una fecha muy concreta: 18 de noviembre del año 2115. No es el inicio de una obra de ficción. No es una supervacuna radiactiva que la humanidad tiene resguardada. Es, literalmente, el lugar donde se ha guardado una película. Su nombre es ‘100 Years’ (100 años), y ni tú ni yo podremos verla jamás.

El célebre actor John Malkovich (‘RED’, ‘Quemar después de leer’), junto con el director Robert Rodríguez (‘El mariachi, ‘Abierto hasta el amanecer’), grabó este filme durante el año 2015. ¿El plan? lanzar un mensaje a los humanos del futuro: que sepan cómo nos imaginamos la sociedad del siglo XXII. Una especie de cápsula del tiempo a la que solo podrán acceder nuestros descendientes. Los contemporáneos, en cambio, nos tendremos que conformar con poco más de un minuto de imágenes, envueltas en tres ‘teasers’ casi publicitarios. Una marca de alcohol de lujo francesa ha orquestado la película, y se nota.

La empresa de cognac Louis XVIII explicaba el mismo año de lanzamiento el porqué de una película así. Según la entidad, los artesanos que elaboran su bebida —una de sus botellas cuesta alrededor de 2.850 euros— requieren de ese tiempo para lanzarla. Es decir, ninguno de sus creadores es capaz de disfrutar su obra, algo que John Malkovich ha querido experimentar.

"Cuando llevé a cabo la primera aproximación, me encantó la idea. Quiero decir, de algún modo me gustaría que todas las películas que he creado no pudieran verse durante 100 años. No sé cómo todo eso va a cambiar la forma en la que son consideradas", explicaba el actor —y guionista del filme— en un comunicado recogido por la productora.

Su estreno, un evento de lujo

La película ‘100 Years’ ha sido llevada a un espacio de máxima protección, que ha confeccionado una conocida compañía francesa especializada en productos de seguridad. Según Louis VXIII, la caja fuerte que esconde la cinta de vídeo “es una maravilla del diseño que registra el tiempo y fecha, y cuenta hacia atrás durante 100 años”. También aseguran que “se trata de la primera caja de seguridad de lujo que se abre de forma automática sin importar el acceso a una fuente de energía”.

Ante todo, la cinta está envuelta en un aire de exclusividad: los creadores repartieron 100 invitaciones por todo el mundo para que los descendientes de los dueños de estas entradas asistan a la presentación de '100 Years’ en 2115. El estreno será en la casa LOUIS XIII en Cognac, Francia.

La curiosidad por saber cómo será acogida la película morirá con todos los que formaron parte de ella. Según los productores, la intención es mostrar un “futuro desconocido” en todas sus virtudes y formas. Se han creado tres muestras de la obra; cada una de ellas, con una visión diferente de lo que ocurrirá.

La primera muestra juega con ese relato high-tech en el que el mundo estará supuestamente dominado por la tecnología, marcado por las exploraciones extraterrestres y con sociedades ultraurbanizadas. La segunda, en cambio, imagina la Tierra dentro de 100 años como un lugar tomado por la naturaleza. Y, en la misma línea que la primera, la última versión de la trama también está relacionada con la innovación, pero en este caso protagonizada por robots: “Los humanoides han tomado el control de la Tierra y los humanos han de huir para escapar “, describe la productora.

La película también ha contado con la actriz Shuya Chang, que hace de coprotagonista junto a Malkovich, así como con Nina Proctor, una reputada diseñadora de vestuario. Por lo demás, casi todo sigue siendo un misterio. No es la primera vez (ni será la última) que el futuro se ve representado en la gran pantalla. Pero esta idea ha conseguido despertar la curiosidad de los fanáticos del cine, hasta el punto de que cinco años después de su anuncio, las redes sociales siguen debatiendo el concepto. Mejor aprovechar ahora, porque cuando se haya lanzado la película, ninguno podrá opinar qué le ha parecido.