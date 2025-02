El riesgo de impacto del asteroide 2024 YR4 contra la Tierra se eleva hasta el 3,1%, el más alto de la historia

La Tierra tiene planes para el 22 de diciembre de 2032 y no es la celebración del Sorteo de Lotería de Navidad, sino hacer frente al posible impacto de un asteroide de entre 40 y 90 metros cuya probabilidad no deja de crecer. La agencia espacial estadounidense, NASA, ha elevado su previsión de impacto del YR4, nombre otorgado a la roca que se encuentra en la órbita terrestre, hasta el 3,1%.

Lo que empezó en una previsión de un 1% cuando se descubrió un 27 de diciembre de 2024, se ha ido elevando en los últimos días, también para la Agencia Espacial Europea (ESA), que lo ha elevado también, en este caso hasta el 1,8%. En realidad, se trata de una roca pequeña, que generaría un impacto importante, pero que no comprometería la seguridad planetaria.

Lo que sí asusta es que YR4, actualmente clasificado en el nivel 3 de la escala de riesgo de impacto de Turín,ha superado la probabilidad más alta otorgada en dicha escala para un asteroide, según ha informado la ESA en un comunicado. Su antecesor fue Apofis, identificado en su momento como uno de los asteroides potencialmente más peligrosos jamás detectados y cuyo riesgo llegó a ser del 2,7%.

Para tranquilidad de todos, la ESA recuerda que la probabilidad de impacto de un asteroide suele aumentar al principio antes de caer rápidamente a cero tras observaciones adicionales. Es lo que pasó con el Apofis, cuyo riesgo pasó a cero posteriormente, y en este momento la previsión es que Apofis pase a menos de 32.000 kilómetros de la superficie de la Tierra en 2029.

Desde principios de enero, asegura la agencia espacial, los astrónomos han estado realizando observaciones de seguimiento prioritarias "utilizando telescopios en todo el mundo y utilizando los nuevos datos para mejorar nuestra comprensión del tamaño y la trayectoria del asteroide".

Un protocolo planetario

El pasado miércoles 5 de febrero, la ONU activo por primera vez el Protocolo de Seguridad Planetaria. Este consiste en un conjunto de mecanismos y pautas a seguir para preparar al planeta de cara a un posible impacto de un asteroide. El riesgo es bajo, sí, pero hay que estar preparado y este protocolo se activa cuando las probabilidades superan el 1%.

Es demasiado pronto para determinar exactamente dónde podría producirse el impacto, si bien se ha encuadrado de forma aproximada en una serie de regiones: océano Pacífico oriental, Norte de Sudamérica, el Atlántico, África occidental y central, mar Arábigo o Sur de Asia.

Si queremos relativizar este posible impacto terreste y no vivir con la angustia durante los próximos siete años, no hay más que darle la vuelta a la probabilidad: ese 3,1% de la NASA significa que hay un 96,9% de que no impacte. Además, y para no darle mayor importancia a esta roca, quizá podríamos pensar que es una más de entre las 1741 piedras estelares con probabilidad de chocar contra nuestro planeta. Eso sí, esas otras, tienen una probabilidad ínfima.