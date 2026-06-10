Quién es Luca Parmitano, el primer DJ en el espacio y ahora, primer astronauta europeo de Artemis (NASA)

Fue el primer astronauta en pinchar música desde el espacio, pero su trayectoria tiene mucha más relevancia: con más de 2.000 horas de vuelo, Luca Parmitano es capaz de pilotar más de 20 tipos de aeronaves.

Después de la exitosa misión de la NASA Artemis II, que orbitó la Luna y permitió que el ojo humano viera la cara oculta de la Luna por primera vez en la historia, llega Artemis III, la misión que permitirá demostrar las capacidades de encuentro y acoplamiento de la nave 'Orion' con sistemas comerciales de aterrizaje tripulado. Y la agencia estadounidense ya ha dado a conocer los nombres de quienes integrarán la siguiente fase de la misión Artemis, prevista para 2027, que incluye por primera vez a un astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Se trata de Luca Parmitano, que será el piloto de la operación y que viajará de la mano de los especialistas de misión André Douglas, ingeniero, y Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño, y del excomandante de la Estación Espacial Internacional Randy Bresnik, encargado de liderar la misión. La asignación de Parmitano como piloto de Artemis III "refleja la amplia experiencia europea en vuelos tripulados" y se basa en su "dilatada experiencia operativa en situaciones de alta presión", en palabras del director general de la ESA, Josef Aschbacher.

"El Módulo de Servicio Europeo de la ESA proporcionará una vez más las capacidades esenciales que impulsan a 'Orion', demostrando el papel fundamental de Europa en el corazón del programa Artemis", ha añadido, no sin antes subrayar el enorme y "poderoso reconocimiento" del papel de la ESA con la designación de un piloto europeo en el regreso del ser humano a la Luna. "Los europeos pueden sentirse orgullosos de formar parte de esta emocionante aventura", ha concluido.

¿Pero quién es Luca Parmitano? Graduado en el Liceo Científico Estatal Galileo Galilei de Catania (Italia) en 1995 y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Nápoles Federico II en 1999, Parmitano cuenta con una tesis sobre Derecho internacional. Un año después de licenciarse en Nápoles, se graduó en la Academia de la Fuerza Italiana en Pozzuoli. En 2001, Parmitano completó su formación básica de vuelo con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en un centro de entrenamiento conjunto de la OTAN en Texas (Estados Unidos) y un año más tarde se cualificó para pilotar el A-11 en la 101.ª Unidad de Conversión Operacional, u avión de ataque táctico y reconocimiento. Ese mismo año, completó el curso de oficial de apoyo aéreo conjunto.

En 2003, obtuvo la cualificación de oficial de guerra electrónica en la unidad de la Fuerza Aérea italiana ReSTOGE, altamente especializada, en Pratica di Mare (Lazio), y completó su programa de liderazgo táctico en 2005 en Florennes (Bélgica). Cuatro años más tarde, Luca Parmitano obtuvo una maestría en ingeniería de pruebas de vuelo experimentales en el Instituto Superior de Aeronáutica y del Espacio en Toulouse (Francia).

De manera paralela a su constante formación, Parmitano ha ejercido como piloto del avión AM-X con el 13.º Grupo de la 32.ª Ala en Amendola, Italia, de 2001 a 2007, tiempo durante el cual obtuvo todas las cualificaciones de aeronave, incluidas las de preparación para el combate, reabastecimiento en vuelo diurno y comandante de misión. Dentro de este grupo, fue jefe de la sección de entrenamiento y comandante de uno de los escuadrones, además de oficial de guerra electrónica. En 2007, fue seleccionado por la Fuerza Aérea italiana para ser piloto en pruebas, y se formó en pruebas experimentales por la escuela francesa EPNER. En 2019 fue ascendido a coronel de la Fuerza Aérea italiana antes de su misión 'Beyond'. El piloto italiano acumula más de 2.000 horas de vuelo, ha volado en más de 40 tipos diferentes de aeronaves y está cualificado para pilotar más de 20 tipos de aviones y helicópteros militares.

La experiencia de Luca Parmitano como astronauta

En 2009, fue seleccionado por la ESA como astronauta. Durante la primera caminata espacial de su compañero Thomas Pesquet, en la misión Proxima (2017), Parmitano fue el comunicador terrestre IV. En 2011, fue asignado como ingeniero de vuelo a la primera misión de larga duración de la agencia italiana ASI en la Estación Espacial Internacional: fue lanzado en un cohete Soyuz desde Baikonur (Kazajistán) el 28 de mayo de 2013. Pasó 166 días en el espacio, realizando más de 20 experimentos, y participó en dos caminatas espaciales, así como en el acoplamiento de cuatro naves espaciales durante su misión Volare. Regresó a la tierra el 11 de noviembre de 2013.

En 2019, Parmitano fue lanzado a la EEI para su segunda misión, de la que regresó el 6 de febrero de 2020. Durante esta misión, asumió el rol de comandante de la Estación Espacial para la Expedición 61, convirtiéndose en el tercer europeo y el primer italiano en ser comandante de la Estación Espacial Internacional. También realizó una serie de complejas caminatas espaciales para reparar el espectrómetro magnético alfa (AMS-02), un instrumento para la detección de partículas cósmicas. En total, Luca realizó cuatro caminatas espaciales, con una duración total de 25 horas y 30 minutos. A lo largo de su carrera, ha realizado seis caminatas espaciales, con una duración total de 33 horas y 9 minutos.

Durante la misión Beyond, Parmitano prestó apoyo a más de 50 experimentos europeos y 200 experimentos internacionales en el espacio. En 2019, hizo historia en el espacio y en la música, al convertirse en el primer DJ en el espacio: un 13 de agosto, celebró la primera sesión de DJ desde la órbita, una actuación que vieron más de 3.000 personas en el marco del festival BigCityBeats WORLD CLUB DOME Cruise Edition. Su trabajo se retransmitió al escenario principal a bordo de un crucero atracado en Ibiza.

Parmitano también intervino ante numerosos líderes mundiales durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP25 y tiene en su historial varias conversaciones con Premios Nobel sobre exoplanetas y la química de las baterías. En 2007, el italiano recibió la Medalla de Plata al Valor aeronáutico de Italia y en 2013 fue reconocido como Comendador al Mérito de la República.

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