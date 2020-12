Sanidad ya pone fecha a la llegada de las primeras vacunas contra el coronavirus a España. Salvador Illa confía en que sea el 4 o el 5 de enero, para empezar la campaña de vacunación a mediados de ese mismo mes.

Ante la inminente llegada de las primeras dosis, son muchas las preguntas que se plantean los ciudadanos sobre cómo será la vida tras ponernos la vacuna. ¿Volveremos por fin a la 'vieja normalidad' o, por el contrario, permanecerán con nosotros las mascarillas y el distanciamiento social?

Repasamos lo que se sabe hasta ahora y las (muchas) incógnitas que siguen todavía en el aire, de cara a la vacunación y la posibilidad de que sea el principio del fin de la pandemia.

¿Volveremos a la 'vieja normalidad'?

Precisamente sobre esta cuestión preguntaba este domingo Gonzo al ministro Illa en Salvados. ¿Cuándo volveremos a la 'vieja normalidad'? La "buena", esa en la que no había mascarillas ni distancia interpersonal, precisaba el periodista.

A este respecto, el titular de Sanidad, aunque calculó que para principios de verano entre 15 y 20 millones de españoles podrían estar ya vacunados, señaló que "este tipo de pandemias dejan siempre algún tipo de cambio en la sociedad". "Esto nos va a cambiar cosas de fondo", vaticinó el ministro, que expresó su dudas sobre "si volveremos a hacer las cosas exactamente igual que antes".

No sé si volveremos a hacer las cosas exactamente igual que antes"

Además, Illa advirtió de que la vacunación tardará en llegar a todos los países del mundo. "En Europa creo que hacia el verano habremos controlado de una forma ya muy clara la pandemia, en el mundo tardaremos más, quizá todo el 2021 y una parte de 2022", estimó, apuntando, no obstante, que "habrá un cambio de escenario muy relevante" en lo que respecta a los viajes dentro de Europa.

¿Tendremos que seguir usando mascarilla?

Las primeras vacunas que lleguen a España serán, previsiblemente, las de Moderna y Pfizer, cuya aprobación se espera para principios de enero y finales de diciembre, respectivamente. Sin embargo, aunque ambos laboratorios han confirmado umbrales altos de eficacia para evitar la enfermedad por coronavirus, se desconoce si sirven también para evitar la transmisión.

Dicho de otro modo, no está aún claro si las vacunas protegen de la infección o solamente de sus síntomas. En este sentido, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, reconocía la semana pasada que es una posibilidad que una persona vacunada pueda seguir contagiando, según manifestó en declaraciones a la 'CNN'.

Por el momento no se sabe si las vacunas evitan el contagio además de los síntomas graves

En este mismo sentido se ha pronunciado este lunes Fernando Simón. "El que una persona esté vacunada y no sea transmisor implica que él no puede portar el virus y trasladárselo a otro. En este caso, no tenemos todavía información suficiente para valorarlo", ha reconocido.

"Se plantea la posibilidad de que una persona pueda tener el virus en la garganta, no ponerse enfermo pero seguir expulsándolo y por lo tanto tener posibilidades de infectar a otro", ha agregado el director del CCAES.

Así, hasta que sepamos si realmente las vacunas suprimen lo suficiente el virus como para que las personas inmunizadas no puedan transmitirlo, todo apunta a que las mascarillas seguirán formando parte de nuestro día a día.

¿Cuándo habrá inmunidad de rebaño?

No obstante, Simón también se ha referido al concepto de "inmunidad de rebaño"-cuando una parte suficientemente grande de la población es inmune y se interrumpe la transmisión-, señalando que esta puede conseguirse en España si se vacuna alrededor del 70% de la población.

De esta manera, ha explicado, "la inmunidad de rebaño se puede conseguir incluso con una vacuna que no reduzca la probabilidad de transmisión del virus de una persona que tiene el virus en la garganta, aunque no se ponga enfermo".

"No sabemos todavía si una persona vacunada realmente va a portar el virus y durante cuánto tiempo", ha reiterado Simón, que ha señalado que esto se va a ir sabiendo a medida que se vacune a más población. Mientras tanto, ha incidido, el objetivo debería ser vacunar por encima de 70%. Un porcentaje de vacunados que, según el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se espera haber alcanzado "al final del verano".

Podríamos contagiarnos tras vacunarnos

En su comparecencia de hoy, Simón también ha incidido en otro aspecto que respaldaría la necesidad de mantener las medidas preventivas -como la mascarilla y la distancia- aunque ya nos hayamos vacunado.

Según ha explicado, "la inmunidad que produce la vacuna se genera un tiempo después de haber sido vacunado de la segunda dosis", por lo que, "hasta una semana después de la segunda dosis, no tienes la inmunidad esperada". "Durante todo ese tiempo estamos expuestos a una infección", ha añadido.

Sería posible "tener la enfermedad incluso con la vacuna recientemente puesta"

Por este motivo, el doctor Simón ha insistido en llegar al proceso de vacunación con la incidencia lo más baja posible, ya que "cuanto más alta sea la incidencia, más probabilidad hay de que una persona que haya empezado el proceso de vacunación o vaya a empezarlo en los próximos días pueda estar expuesto a una infección y por tanto tener la enfermedad incluso con la vacuna recientemente puesta".

Algo, ha advertido, que puede "generar un problema importante de percepción del riesgo o de percepción de efectividad de la vacuna".