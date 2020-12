El ministro Illa responde a las CCAA: "Habrá vacunas para todo el mundo". Así lo ha señalado el titular de Sanidad en un encuentro de Nueva Economía y después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmara que las dosis que el Gobierno destinará a la región madrileña serían insuficientes.

"Están fuera de lugar ciertos comentarios. Sobrarán vacunas. Pero no todas llegarán el 4 de enero, llegarán de forma progresiva y conforme se vayan fabricando", ha añadido Illa, que insiste en que "todas las CCAA recibirán de forma progresiva las vacunas". El pasado jueves también se pronunciaba Fernando Simón en la misma línea que el ministro, asegurando que Sanidad no ha rebajado la cifra de vacunas de las que dispondrá ninguna comunidad: "No hay rebajas ni no rebajas".

El ministro de Sanidad apunta que el calendario concreto de vacunación dependerá de la Agencia del Medicamento y de la aprobación definitiva de las vacunas. Illa asegura una vez más que "las vacunas serán seguras y eficaces" y ha defendido en su intervención que "el entorno regulatorio europeo es garantista".

"Lo más tardar el 29 de diciembre la Agencia Europea del Medicamento tiene previsto reunirse para emitir una opinión sobre la vacuna de Pfizer. Y el 12 de enero se pronunciará sobre la vacuna de Moderna. Creo que el 29 de diciembre tendremos una primera autorización", ha señalado el titular de Sanidad en ese encuentro digital.

Andalucía y Galicia confían en vacunar en enero

Por su parte, varias CCAA ya confían en comenzar la vacunación en enero. Es el caso de Andalucía, por ejemplo. El consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, espera que la vacuna de Pfizer llegue a la comunidad el próximo enero, para que comience la vacunación "a finales" de dicho mes. Aguirre además confía en que "la distribución de la vacuna sea por población", de forma que, "el mismo criterio poblacional que ha utilizado Europa para la distribución de la vacuna a cada uno de los países", en España "sea exactamente igual" entre comunidades.