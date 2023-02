Ibai Llanos recogía hace unas semanas el Premio Esland a mejor "streamer" hispanohablante en el Auditorio Nacional en México. Pero la vida sigue y con ella se centra en el proyecto que encabeza junto a Gerard Piqué. La Queens League, una competición de fútbol no profesional que se retransmite por Twitch y que aglutina a personalidades de internet y jugadores retirados como Iker Casillas, Joan Capdevilla o el mexicano Javier "Chicharito" Hernández, quiere ampliar su plantilla y ha lanzado una nueva oferta de trabajo. Bueno, una oferta que engloba dos vacantes.

Este puesto de trabajo, que han clasificado dentro del campo del Marketing y la Comunicación, no requiere ni de estudios mínimos ni de experiencia previa. Solo pide nociones sobre Twitch y futbol, así como saber trabajar en equipo y ser una persona entusiasta. ¿Y qué dan a cambio? No se sabe. Lo cierto es que la oferta no incluye información sobre el sueldo ni sobre las condiciones. Lo único que señalan es que se trataría de un trabajo presencial en Barcelona en el que la persona escogida tendrá que narrar los partidos de la liga. "Unos que se verán en todo el mundo a través del canal oficial de Twitch y a través de los canales propios de todos/as los/as presidentes/as, que harán co-streaming", añaden en la publicación de InfoJobs.

Cómo aplicar a la oferta de la Queens League

Allí fue publicada la oferta hace cinco días. Por ahora, ya han aplicado un total de 110 personas (cifra consultada a 9 de febrero a las 12:43). ¿Cómo lo han hecho? Lo primero que debes hacer es crearte una cuenta en la plataforma. Es decir, completar todos tus datos junto con tu experiencia profesional y adjuntar tu curriculum. Acto seguido, hay que inscribirse en las oferta y cumplir con lo que se pide: grabar un vídeo de 30 segundos máximo en el que demuestres tu talento narrando una jugada. Da igual que sea conocida o no o que acabe o no en gol.

Qué es la Queens League

La Queens League es una competición femenina creada por el exfutbolista y empresario Gerard Piqué, junto al streamer Ibai Llanos. Al igual que la Kings League, consiste en un torneo de fútbol 7 en el que participan 12 equipos. Sus partidos duran 40 minutos y pueden seguirse en la plataforma de emisión en directo Twitch. Las reglas de juego de este torneo en su versión masculina han sido decididas por los aficionados a través de votaciones en las redes sociales:

1. En caso de empate, no hay prórroga, el ganador de cada partido se decide con una tanda de penaltis desde medio campo ('shootouts').

2. En la Kings League también se juega con la norma del fuera de juego.

3. Los saques de banda se realizan con la mano.

4. Las sustituciones de jugadores durante el partido son ilimitadas.

5. Los penaltis se tiran desde el centro del campo.

6. La tarjeta amarilla supone dos minutos de exclusión. Las rojas, cinco minutos hasta que entre un sustituto.

7. Para el saque inicial, el balón se sitúa en el centro del campo y los jugadores arrancan desde la línea de fondo.

8. Los dorsales van del 0 al 99.

9. Los partidos son de dos partes de 20 minutos.

10. Armas secretas: cada equipo tiene una carta, escogida al azar, que le da una ventaja una sola vez por partido:

Arma 1: Penalti a favor

Penalti a favor Arma 2: 'Shootout' a favor

'Shootout' a favor Arma 3: Exclusión de un rival durante dos minutos

Exclusión de un rival durante dos minutos Arma 4: Gol doble durante minutos

Gol doble durante minutos Arma 5: Comodín

Comodín Arma 6: Robo de carta

11. Cada partido estará dirigido por dos árbitros colegiados: uno en el terreno de juego y otro en la sala VAR.

12. Al VAR se acudirá a petición de los equipos, que podrán solicitarlo una vez por partido.

Es más, todo aquel que quiera aplicar a las vacantes debe saberse estas normas de memoria, pues tendría que aplicarlas en la retransmisión de los partidos.