Ha llegado la hora de la verdad. Hoy conocen los ganadores de los Premios ESLAND 2023. Los galardones organizados por TheGrefg van camino de celebrar su segunda edición, una que ha estado marcada por la ausencia de algunos de los nombres que han aparecido en la lista de nominados.

No, no todos los finalistas han acudido al Auditorio Nacional de Ciudad de México, lugar en el que se informan de los creadores de contenido premiados. Pero eso no quiere decir que no la hayan seguido, pues los galardones se pueden ver en directo en la cuenta de Twitch de su organizador.

De hecho, la mayoría de sus seguidores lo estarán viendo allí - cuando empiecen (sobre las 19 horas) - , pues las entradas para el evento se agotaron a las ocho horas de que saliesen a la venta. Es más, mucho de ellos ya han empezado a lamentar no tener entradas para verlo en directo. Otros, sin embargo, aprovechan los últimos minutos antes de que empiecen para fardar de sus butacas.

Eso sí, todos ellos esperan impacientes para conocer a los ganadores de los ESLAND 2023, una información que se completará una vez empiecen en los litados que aparecen a continuación.

Nominados a mejor streamer del año

AuronPlay

ElMariana

Ibai Llanos

IlloJuan

JuanSGuarnizo

Quackity

Rivers

Rubius

Spreen

TheGrefg

Nominados a mejor streamer revelación

Aldo

Carola

Carreraaa

Constertine

ElZeein

Noni

Quackity

Rivers

Spreen

WestCOL

Nominados a vtuber del año

Emikukis

HanaYomeguri

HinaMiisora

Karma

Kendomurft

Lunaria

Nimu

Rakkun

Serpias

ZilverK

Nominados a streamer IRL del año

Alexboken

ArrozyDesgracias

Brunenger

Cyngus_tv_

Grenheir

Kidi

LlunaClark

LoncheDeHuevito

Vik_nomore

Viviendoenlacalle

Nominados a mejor miniserie de contenido

El suelo es lava

HormiGeo

Juaniquilacopa Build Battle

PermadeaZ

Rascaland

Reddit Pixel War

Saw Minecraft Games

Squid Games Minecraft

Streamerland

Torneo MW3

Nominados a mejor serie de contenido

Arkadia 2

EGOLAND 2

El DEDsafío 2

Karmaland V

London Eye

Mundia F1 Online

Mundo León

Mundo Pixelmon 3

Pokémon Twitch Cup 2

TortillaLand 2

Nominados a mejor evento del año

Balloon World Cup

Blitzpooky

Disaster Chefs

El Partidazo de Youtubers 2

GP de Twitch

GP Twitter

Juaniquilocopa Beer Pong

Las Campanadas de Ibai 2022

Stream World Championship

Velada del Año 2

Nominados a mejor talk show del año

Amos del universo

Charlando Tranquilamente

Club 113

La mesa reñona

La peor generación

Territorio revival

The Wild Project

Un día con Nimu

Y tal

Yo Interneto

Nominados a clip del año

Ataque a la bandera de Francia - Rubius

Cantando en Squid Craft Games - ZilverK

Face Reveal - aXoZer

Flashazo - Rivers

La haka - Gerard Romero

No - Ale Cuatro

Ringcraft - AuronPlay

Si aparece ahora nos gusta el pene - Equipo tryhard

Sonríe si te gusta el pito - Quackity

Teleturbios - Carola

Nominados a enfado del año

Carola

DjMaRiiO

Fargan

Ibai y Spreen

Luzu

Mayichi

Nissaxter

Pipepunk

Quackity

Nominados a fail del año

Ahí va mi burst - Manute

Aspirando un bicho - Rubius

El fallo de la cam - Carola

El reloj irrompible - Ibai Llanos y Masi

El salto - JuanSGuranizo

Inglés en Ringcraft - Abby y ElZeein

La caída - Madre de Karchez

La muerte de Ampeter - Ibai Llanos

Ringcraft

Toc toc - Farfadox

Nominados a mejor jugador esport del año

Elyoya

Flakked

Jelty

Josedeodo

Keznit

Koldo

Mazino

Mixwell

Reven

Tecolilla

Nominados a caster del año

Champi

Cristinini

Knekro

Mellado

Sergio Ferra

Skain

Suja

Ulises

Vicky Palami

Wolk

Nominados a mejor cobertura informativa

Anujbost

Cell

Gerard Romero

Memorias de pez

Noticias ilustradas

Rubén Martín

Tamayovision

Tartaja

TioShur

Yuste

Nominados a roleplayer del año

AgenteMaxo

Cristinini

Crola

DessT3

JuanSGuarnizo

Luzu

Perxitaa

Quackity

Reborn

Tanizen

Nominados a canción del año

A fuego - Robleis

Ascensor - Robleis

Gema rosa - Orslok

Gourmet - RickyEdit

La Trampa es ley - Lit killah

Ojos llorosos - Magus

Otra vez - Rodezel, Barca, JCBG, Hasvik

Solo - Robleis

Warzone 2.0 - Sinapsis Kronno

Ya no vuelvas - Luck Ra

Nominados a baile del año