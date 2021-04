Una nueva variante del coronavirus se abre paso en Japón y amenaza con reducir la protección de la vacuna, según informó la cadena japonesa NHK este domingo. La mutación E484K, conocida como 'Eek', fue encontrada en cerca del 70% de los pacientes COVID de un hospital de Tokio en marzo.

Fue en el Tokyo Medical and Dental University Medical Hospital donde se detectó esta mutación en 10 pacientes de los 14 sobre los que se realizó una secuenciación. Ninguno había viajado al extranjero, ninguno había estado en contacto con alguien que hubiese salido del país.

Según recoge Reuters, los expertos sanitarios están especialmente preocupados por la propagación de estas nuevas variantes en plena campaña de vacunación, que todavía tiene que comenzar con su fase de administración masiva.

El pasado viernes, se detectaron en Tokio 446 nuevos contagios, lejos de su pico de más de 2.500 casos diarios en enero. Sin embargo, en Osaka, uno de los lugares en los que más está presente esta variante, se ha registrado el récord de casos con 666 contagios.

Las prefecturas de Hyogo y Miyagi también están afectadas, sin descartar que se trate en realidad de la variante británica. NHK, no obstante, asegura que ninguno de los pacientes del hospital de Tokio era portador de esta variante.

Fabrizio Pregliasco, virólogo de la Universidad de Milán, analiza en el 'Corriere della Sera' esta variante, quitándole hierro y asegurando que, a medida que avance la campaña de vacunación, el virus mutará para "evadir las vacunas", pero que estas mutaciones serán "insignificantes".

"No es de extrañar que existan variantes -se estima que puede haber 1.200, de las cuales 400 están en observación-, pero no es aterrador", analiza. Además, añade que "no será difícil" modificar las vacunas para ser más efectivas.

"Descubrir nuevas variantes se puede leer como un hecho positivo. Significa que hemos mejorado en nuestras investigaciones. Si la primera en ser identificada fue la británica, no es del todo seguro que haya 'nacido' allí mismo, pero los británicos fueron capaces de hacer un excelente trabajo de secuenciación", asegura.