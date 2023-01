Empiezan los días de premios, en todos los ámbitos. Este fin de semana en España se celebra la gala de los Premios Feroz al cine y televisión nacionales y al otro lado del charco, en México, se celebran los premios ESLAND, una iniciativa muy nueva que en 2023 ve la celebración de su segunda edición. ESLAND, que da nombre a los premios, es el acrónimo de las tres regiones a las que engloban estos premios: España, Latinoamérica y Andorra, "tres localizaciones geográficas que comparten el idioma que las une más allá de cualquier frontera, ya sea física o virtual". Se trata de unos premios que se dan a la comunidad de 'streamers', con el fin de reconocer a creadoras y creadores de contenido en el mundo del entretenimiento en directo.

Entre los ganadores de los ESLAND del año pasado, cuando tuvo lugar la primera edición, estaban Cristinini, colaboradora de Zapeando en laSexta, y el archiconocido Ibai Llanos. Al límite de ganar el premio a mejor 'streamer' estuvo el catalán Raúl Álvarez Genes, más conocido como AuronPlay, que quedó en segunda posición, por detrás de Llanos. El 'streamer' ya ha confirmado, a solo unos días de que arranque la ceremonia en México, que no estará presente, como tampoco lo estuvo en 2022. En la primera edición de los ESLAND AuronPlay se contagió de covid, razón por la cual no pudo asistir a la gala (aunque sí hizo su aparición vía videoconferencia).

Para la edición de este año ya había confirmado que no acudiría —"Eso está lejos"— pero recientemente lo volvió a explicar, añadiendo que había hablado con TheGrefg, organizador del evento, y que estaría presente durante sus nominaciones "mediante videoconferencia". "Con lo cual, estaré allí y reaccionaremos a todas mis nominaciones", señaló en uno de sus directos más recientes. AuronPlay está nominado en tres categorías: a mejor 'streamer', a mejor 'clip' y a mejor baile, pero también sus Squid Games, junto a ElRubius y Komanche, lo están en la categoría de mejor miniserie de contenido.

"Van a ganar los Squid Games. No hay que ser muy listo para saberlo y si no ganan, yo apago el ordenador y me voy a dormir", señaló en su 'stream'. Lo que también confirmó es que no haría ningún 'stream' durante la ceremonia de entrega de premios: "Esos días hay que respetar, sería de asqueroso". Tampoco ElRubius asistirá a la ceremonia. "Nadie va a ir a México", bromeaba junto a AuronPlay cuando conocieron la localización de los premios. En este caso, el 'streamer' estará de viaje en Japón. Otro de los que tampoco estará en los ESLAND es Vegetta777, que se ha mostrado bastante crítico con los "premios que se ha inventado Grefg". Detrás de los ESLAND está el murciano David Cánovas, TheGrefg, y con ellos busca apoyar y reconocer la creación de contenido hispanoparlante.

Los artistas invitados de los premios ESLAND

A pocos días de la celebración de la gala, el propio TheGrefg confirmó a los artistas invitados a los ESLAND, que actuarán durante la gala en el Auditorio de México. Uno de ellos es el rapero puertorriqueño Jhay Cortez, que compartirá escenario durante unas horas con la española Lola Índigo.