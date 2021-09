La evolución de las especies, que tradicionalmente tardaba siglos, se está acortando drásticamente. Y todo por culpa del cambio climático, que está provocando que algunos animales estén modificando su morfología, con picos y orejas más grandes, así como sus hábitos para adaptarse y regular mejor su cuerpos a medida que aumenta la temperatura en el planeta.

Esta es la principal conclusión de un estudio publicado este martes por la revista "Trends in Ecology and Evolution", encabezada por un grupo de científicos de la Universidad de Deakin en Australia. Sin embargo, sus implicaciones afectan a animales de todo el globo.

En España, concretamente, se está haciendo notar en los nuevos comportamientos de las especies. "En pocos años hemos notado cómo cambian mentalmente los animales", apunta a laSexta Noemí Sanchís, responsable de aves y reptiles del Oceaonogràfic.

El calentamiento de los ríos asturianos ha obligado al salmón del Atlántico a migrar hasta 1.500 kilómetros hacia el norte de Europa. "Sobre todo está afectando a la tasa de supervivencia", sostiene Gema Rodríguez, responsable del programa de especies de WWF.

Repercusiones en todo tipo de especies

El estudio publicado este miércoles destaca especialmente los cambios que se están registrando en las aves. El loro australiano ha mostrado un incremento en su pico de entre el 4 y 10% desde 1871, así como los juncos de ojos oscuros de Norteamérica, un pequeño pájaro cantor, que han aumentado el suyo en proporción similar.

Además, los ratones de madera han alargado sus colas y las musarañas enmascaradas han aumentado el tamaño de sus patas. Se están realizando escáneres de especímenes de museos de aves de Australia de los últimos cien años para investigar estos cambios y entender cómo se producen.

No obstante, los investigadores explican que estas modificaciones morfológicas no significan que "todo está bien". "Solo quiere decir que están evolucionando para sobrevivir al cambio climático, pero no sabemos las otras consecuencias ecológicas de estas modificaciones, y si de hecho todas las especies son capaces de hacerlo y sobrevivir", advierten.