El pianista Ludovico Einaudi pide la protección del Ártico con una emocionante actuación sobre el hielo

El pianista Ludovico Einaudi ha interpretado una pieza original en un piano de cola instalado en una plataforma flotante en el océano Ártico, para reclamar su protección. El pianista ha compuesto una pieza para esta ocasión con la que da voz a los casi ocho millones de firmas de ciudadanos de todo el mundo para reclamar la protección de este enclave fundamental para el planeta.

Con la acción, Greenpeace demanda a la comisión OSPAR, que se reúne esta semana en Tenerife y apruebe la propuesta para proteger las aguas internacionales del Ártico sobre las que tiene competencia.

El intérprete ha tocado la pieza frente al glaciar Wahlenbergbreen (en Svalbard, Noruega). Einaudi ha viajado al Ártico a bordo del barco de Greenpeace Arctic Sunrise, coincidiendo con el comienzo en Tenerife de una importante cita para el futuro del Ártico: la reunión de la comisión OSPAR (comisión internacional para la protección del medio marino del Atlántico Noreste), que podría asegurar la creación de la primera zona protegida en aguas internacionales del océano Ártico.

La composición 'Elegy for the Artic' (Elegía por el Ártico) se inspira en su belleza y en las amenazas a las que se enfrenta. El lugar donde estaba prevista la actuación no tiene hielo, por su retroceso "espectacular" por causa del cambio climático.

Por ello, la ONG construyó una plataforma de 2,6 x 10 metros para esta acción, que simula un iceberg elaborado con más 300 triángulos de madera unidos entre sí con un peso total de casi dos toneladas. Sobre él, Greenpeace ha colocado el piano de cola, que ha viajado desde su fábrica en Alemania hasta el Ártico dentro de la bodega del Arctic Sunrise.

"Estar aquí ha sido una gran experiencia. He podido ver la pureza y fragilidad de este área con mis propios ojos e interpretar una canción que compuse en el mejor escenario del mundo", ha explicado Ludovico Einaudi desde el Arctic Sunrise--. "Es importante que entendamos la importancia del Ártico, parar su proceso de destrucción y protegerlo".