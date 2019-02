No conoces a las personas que aparecen en este vídeo: no existen

No lo intenten. No conocen a las personas que aparecen en el vídeo. No los conocen porque no existen. Son caras generadas por IA, o inteligencia artificial: es el futuro de la tecnología. Todas caras están en una web que se llama simplemente 'thispersondoesnotexist.com', o lo que es lo mismo: esa persona no existe.

Se trata de un experimento para demostrar cómo una IA puede ir aprendiendo sin ayuda de los seres humanos. La web separa rasgos, analiza la edad, la posición, el color del pelo o el género y lo combina todo una y otra vez, por lo que sus posibilidades son infinitas. Así aparecen hombres, mujeres y hasta niños con imágenes casi siempre hiperrealistas.

Decimos 'casi' porque, como en todo, a veces la tecnología falla. Este programa no es infalible, y a veces la IA se equivoca y genera rostros, cuanto menos, inquietantes. Hasta ahora, esta hiperrealidad era un proceso caro y complejo y que requería de un hardware muy potente. Ahora es tan simple como darle al F5 en el teclado de nuestro ordenador y refrescar la pantalla.

Y más allá del puro entretenimiento, los desarrolladores responsables de esta web quieren demostrar que generar un mundo completamente irreal es posible. Desde nuestro coche a nuestra casa o incluso nuestra mascota. Porque no, los sentidos no nos engañan. Pero a veces la inteligencia artificial nos puede generar malas pasadas