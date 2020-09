Los Mossos d'Esquadra han advertido a todos aquellos usuarios que tengan descargada en sus IPhone la aplicación 'APP Reports + for Instagram', ya que podrían ser víctimas de 'phishing' o hackeo de sus propias cuentas.

El reclamo de esta aplicación es suculento: poder descubrir en un instante quién ha dejado de seguirte o te ha bloqueado en la red social de Instagram. Son muchos los que queriendo conocer todos los movimientos de sus seguidores y estar al tanto de quienes ven las historias y fotografías que se comparten instalan esta herramienta en sus dispositivos móviles.

Pero detrás de la app podría haber un hacker que busque hacerse con todos los datos de tu perfil, las fotos privadas, las conversaciones, los movimientos y la contraseñas. Incluso, podría llegar a hacerse pasar por ti y escribir o publicar cosas sin que te des cuenta.

De hecho, en los últimos días son muchos los usuarios de esta aplicación para IPhone que han denunciado en la 'App Store' (tienda de aplicaciones de Apple) que sus cuentas de Instagram están siendo hackeadas. "Tres veces he cambiado mi contraseña de Instagram pensando que me la habían robado, cuando descubro que un dispositivo (que no es mío y desconozco) estaba iniciando sesión en otras ciudades y países", ha escrito una de ellas.

Otros reportes explican que la han usado durante muchos meses, hasta ahora: "Instagram me bloqueó la cuenta temporalmente por actividad sospechosa y me hizo cambiar la contraseña porque estaba usando una app que hacia pishing".

Desde el perfil de los Mossos d'Esquadra también han querido llamar la atención sobre esta aplicación, y han advertido de que los usuarios podrían ser víctimas de hackeo.