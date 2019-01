Internet lo dice: lo hacemos todo mal, hasta ponernos una tirita

Ni Jon Nieve, ni ninguno de nosotros sabemos nada. Porque según Internet todo lo hacemos mal: dormimos mal, comemos mal, jugamos mal. Nos aseamos mal y hasta nos ponemos mal una simple tirita. Ojo, que hay que cortarla y ponerla así en el dedo para que no se caiga.

Y siempre, detrás, hay un estudio. El de la universidad de Vigo dice que llevamos toda la vida tomándonos mal la tensión. Porque el riesgo cardiovascular está por la noche, durante el sueño y no cuando vamos a la consulta. Así que si usted es hipertenso, lo mismo está mal diagnosticado.

Otras veces, detrás hay una asociación de nombre casi impronunciable. Como la que dice que el bronceado no desaparece por el agua de tu casa, sino porque incluso cuando se acaban las vacaciones, debes seguir usando after sun.

Y no, el desodorante no es efectivo tras la ducha mañanera. Lo mejor es echarlo por la noche, que es cuando la piel está seca. Pero no hace falta irse muy lejos. Los tuiteros a veces también hacen grandes descubrimientos, como que en el popular juego del UNO las instrucciones especifican que la carta de "más 4" sólo se puede usar si no tienes otra carta con la que jugar.

Está claro. Después de esto, nuestra vida ya nunca será la misma. Y si tienen dudas, Internet seguro que tiene todas las respuestas.