Identifican el segundo caso en el mundo de gemelos semi-idénticos: no son mellizos ni comparten el 100% de ADN

Dos hermanos gemelos han sido identificados como los segundos que se conoce como idénticos o sesquizigóticos. Son monozigóticos por parte de su madre, pero solo comparten un parte del ADN del padre.

Gemelos idénticos son aquellos que se desarrollan desde un solo óvulo y un solo espermatozoide fragmentado. Por el contrario, los gemelos fraternales son aquellos que se desarrollan a partir de dos óvulos fecundados por un espermatozoide cada uno, pero los gemelos semi-idénticos son un caso aún por estudiar.

"El ultrasonido de la madre a las seis semanas mostró una placenta única y el posicionamiento de los sacos amnióticos que indicaban que estaba esperando gemelos idénticos. Sin embargo, un ultrasonido a las 14 semanas mostró que los gemelos eran un niño y una niña, lo cual no es posible para gemelos idénticos", ha asegurado el director de Medicina Fetal que llevó el caso de los gemelos de Brisbane, Australia, en el 'Royal Brisbane and Women's Hospital'.

"Es probable que dos de los espermatozoides del padre hayan fecundado el óvulo de la madre antes de dividirse", explicó el doctor. Y esa es la hipótesis principal: "Tres juegos de cromosomas son típicamente incompatibles con la vida y los embriones no suelen sobrevivir", pero el óvulo, en este caso, "parece haber dividido en partes iguales los tres conjuntos de cromosomas en grupos de células que luego se dividen en dos, creando los gemelos", ha concretado el doctor Michael Gabbett.

"Algunas de las células contienen los cromosomas del primer espermatozoide, mientras que las restantes contienen los cromosomas del segundo espermatozoide, lo que hace que los gemelos compartan solo una proporción en lugar del 100% del mismo ADN paterno", ha detallado en 'The New England Journal of Medicine', donde se ha publicado el estudio del extraño caso.

Un caso anterior fue identificado gracias al estudio de dos gemelos por la particularidad de los genitales de solo uno de ello. Los menores, nacidos en Estados Unidos en el año 2007, se convirtieron en el primer caso de gemelos sesquizigóticos conocido, aunque los investigadores estudiaron otros centenares de casos y no dieron con ningún otro ejemplo: "Sabemos que este es un caso excepcional de gemelos semi-idénticos", ha concluido el profesor Fisk.