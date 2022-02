El Mobile World Congress, el encuentro entre empresas líderes e innovadoras de la industria de la conectividad, llega al Fira de Barcelona Gran Via del 28 de febrero al 3 de marzo. Debido a la situación pandémica en la que nos encontramos, la asociación organizadora del evento, GSMA, y las autoridades catalanas han recurrido a las medidas de seguridad establecidas en 2021 con el fin de que el evento se celebre de la manera más segura. Por tanto, para poder acceder al recinto, será necesario presentar el pasaporte covid o un test negativo. Más adelante, detallamos todos los pasos a seguir para acudir al evento.

La conferencia, que cuenta con la asistencia de operadores móviles globales, proveedores de tecnología y fabricantes de dispositivos, ocupará 5 salas (1,4,5,6,7) del pabellón y la Plaza del Congreso. En estos espacios, los expositores presentarán sus ideas sobre la progresión y el futuro de la conectividad. De este modo, cada empresa tiene la oportunidad de exhibir sus productos y tecnologías y así establecer conexiones tanto con altos cargos de la industria como con creadores que pueden llevar a cabo sus ideas.

También cuenta con conferencias y entrevistas en las que se hablará del 5G, la innovación en el ámbito tecnológico y la ciberseguridad; algunas serán en formato físico y otras de manera virtual. Puedes consultarlas todas en la agenda de la página web del MWC.

A continuación encontrarás toda la información que necesitas para asistir o seguir el Mobile World Congress 2022: el horario, los temas principales, expositores, cómo llegar en transporte público y requisitos que debes cumplir para poder acceder al recinto.

Horario Mobile World Congress 2022

El encuentro tiene lugar del 26 de febrero al 3 de marzo, pero los días 26 y 27 están reservados para los expositores. Aún así, el recinto abre sus puertas y acoge a visitantes del 28 de febrero al 3 de marzo. A continuación mostramos el horario del MWC2022 diferenciado por los tipos de asistentes.

Expositores con pase de acceso a horas extendidas:

Sábado 26 de febrero: 08:00-21:00

Domingo 27 de febrero: 08:00-21:00

Lunes 28 de febrero: 07:00-20:00

Martes 1 de marzo: 07:00-20:00

Miércoles 2 de marzo: 07:00-20:00

Jueves 3 de marzo: 07:00-20:00

Visitantes:

Sábado 26 de febrero: acceso denegado

Domingo 27 de febrero: acceso denegado

Lunes 28 de febrero: 08:30-19:00

Martes 1 de marzo: 08:30-19:00

Miércoles 2 de marzo: 08:30-19:00

Jueves 3 de marzo: 08:30-16:00

Asistentes al MWC2022

El pasado 10 de febrero los representantes del MWC, Mats Granryd (director general de GSMA) y John Hoffman (CEO de GSMA), convocaron una rueda de prensa en la capital para informar de las principales características del evento, según la nota de prensa del Mobile World Congress.

En dicha reunión informativa, Hoffman apuntó que el encuentro servirá “para colaborar, compartir ideas, acelerar el cambio real y llevar a cabo negocios''. Además, no dudó en subrayar la globalización del evento: “El evento es verdaderamente global con más de 150 países representados, hay potencial en todas partes".

No obstante, algunas de las empresas han optado por participar virtualmente debido a la pandemia y no estarán presentes en Barcelona. Este es el caso de Lenovo y Sony, por ejemplo. Estos no contarán con stand propio, pero si que participarán de manera online.

Los organizadores han creado un listado con todas las empresas que participarán en el evento. Entre los asistentes figuran grandes empresas como Meta, Orange, Vodafone, Google y Xiaomi.

Temas principales del MWC2022

La reunión se desenvuelve en torno al tema principal: Connectivity Unleashed. A raíz de esta temática, explorarán diferentes cuestiones acerca de la conexión 5G, la Inteligencia Artificial, Cloudnet, Fintech, ‘Internet of Everything’ y Tech Horizon, tal y como explican en la web. Pero, ¿de qué habla cada una de estas materias? Te lo contamos a continuación.

Conexión 5G

Analizaran cómo será el mundo del mañana con el 5G y el modelo de negocio que da forma a su crecimiento, ya que para 2025 se prevé que la red 5G cubrirá un tercio de la población mundial. Hablarán del 5G para la industria, del cambio del 5G al 6G y sobre la sostenibilidad.

Inteligencia Artificial

Definen la Inteligencia Artificial (IA) como motor clave de la Cuarta Revolución Industrial y la innovación y aseguran que el impacto se ve tanto en la planificación de redes como en los negocios y la industria. Por ello, expondrán datos y tratarán temas como la computación cuántica y la ética alrededor de la IA.

Cloudnet

Las redes siguen adaptándose para ofrecer servicios a los ciudadanos, y lo que todos conocemos como ‘la nube’ puede llevar a crear un nuevo plan que restablece la economía de la red para el futuro, según los organizadores. Pero, ¿cómo? Esto es lo que tratarán de explicar los expertos.

Fintech

El crecimiento de las monedas digitales, las NFT y blockchain es evidente. Los promotores del evento creen que este crecimiento se debe a que la tendencia Fintech se está acelerando a la vez que permite innovar. Así pues, dentro de esta temática hablarán sobre el metaverso, la identidad y la seguridad y la innovación en pagos.

Internet of Everything

Con ‘Internet of Everything’ se refieren a la siguiente etapa evolutiva del mundo conectado. El mundo está cambiando y la tecnología tiene un papel importante en todo este proceso, por eso han decidido hablar sobre las herramientas disponibles para anticiparse a nuevas necesidades. A este tema se le suman las ciudades inteligentes y adopción de la industria y los drones y dispositivos.

Tech Horizon

El objetivo de este tema es ver como los dispositivos móviles están cambiando el futuro con las innovaciones que se van presentando. Con este ‘horizonte tecnológico’ del que hablarán, pretenden inspirar a la próxima generación para que puedan reinventarse.

Cómo llegar al Fira de Barcelona Gran Via

Al igual que en 2021, la reunión se llevará a cabo en el Fira de Barcelona. Para llegar hasta aquí, los organizadores recomiendan el uso de transporte público. Por ello, proporcionan un pase de transporte público gratuito que cubre todos los viajes que se realicen dentro de la zona 1. Además, ofrecen un viaje al aeropuerto que incluye metro, FGC (tren local), autobús, tranvía y trenes Rodalies Renfe, según la web oficial del evento.

El pase está disponible en el punto de recogida de pases de transporte situado en la entrada sur del Fira Gran Vía y puede recogerse del 26 de febrero al 2 de marzo de 09:00 a 19:00 horas y el día 3 de 09:00 a 16:00 horas.

Te detallamos todo lo que necesitas saber para dar con el recinto según el transporte elegido:

Metro y tren

Las paradas de metro más cercanas al recinto son Europa Fira y la estación Fira. Por otro lado, es posible coger el tren local FGC en Plaza España y tras un recorrido de 7 minutos bajar en la estación Europa Fira.

Autobus directo

Un autobús del Mobile World Congress realizará la ruta entre Plaza España y el MWC los días que se celebra el evento. De lunes a miércoles de 08:00 a 20:00 horas y el jueves de 08:00 a 16:00 horas. Esta ruta se efectúa entre las paradas de la Av. R. María de Cristina (Plaza España) y Carrer Ciències (Fira Gran Vía).

Además, han puesto en marcha el servicio de autobuses oficiales que salen desde distintos alojamientos de la capital catalana. La página web ha elaborado una lista de las rutas y los horarios de cada hotel.

Taxi

Los asistentes también pueden disponer del taxi para llegar hasta el pabellón. El horario del funcionamiento de la parada de taxis es el siguiente:

Domingo: 17:00-21:00

Lunes a miércoles: 9:00-21:00

Jueves: 9:00-17:00

Medidas covid en el MWC

A pesar de que la situación pandémica parece ser mejor que la que vivimos en la celebración del encuentro en 2021, los organizadores y las autoridades catalanas han acordado establecer las mismas medidas de seguridad que el año pasado para hacer frente al coronavirus. Para ello, han creado un protocolo que el asistente debe cumplir para poder acceder al recinto.

Estos son los ocho pasos que el visitante está obligado a completar antes de entrar al Mobile World Congress: