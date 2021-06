El rey Felipe VI ha acudido a la cena de inauguración del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

El president de la Generalitat, Pere Aragonés, ha acudido también al acto, pero no ha formado parte del tradicional 'besamanos' o recepción al monarca.

En un momento que no ha sido captado por las cámaras, Pere Aragonés ha saludado tanto a Felipe VI como a Sánchez. "Nos vemos el martes", le ha dicho al presidente del Gobierno, en relación a la reunión que mantendrán en la Moncloa.

Aragonés formará parte de esa cena inaugural del MWC, que tendrá lugar en el recinto de Montjuic, acudiendo también a la apertura de la feria en los pabellones de la Fira, en L'Hospitalet de Llobregat.

A pesar de los encuentros de Aragonés con el rey, el nuevo Govern asegura que no ha cambiado de criterio y mantiene su veto institucional a Felipe VI, un veto instaurado por el anterior president, Quim Torra, en protesta por el discurso del monarca contra el desafío independentista del 3 de octubre de 2017.

En esta cena también estarán la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, Ada Colau, Teresa Cunillera, Nuria Marín, Carme Artigas, Roberto Sánchez, Francisco Polo, José Luis Bonet, John Hoffman o Carles Grau, entre otros.

No todo es como era, no estamos todos los que quisiéramos"

Pedro Sánchez ha elogiado que "compartan lugar" la alcaldesa de Barcelona, el president de la Generalitat, el Gobierno de España y el jefe del Estado, "simbolizando una unión por el bien superior de todos", el de los ciudadanos. "A los que representamos y a los que servimos", añade Sánchez.

Felipe VI, por su parte, ha celebrado la celebración de este Mobile World Congress en unas circunstancias diferentes. "No todo es como era, no estamos todos los que quisiéramos", ha lamentado el monarca, que ha pedido "no perder la prudencia y cautela necesarias" ahora que se está "retomando la actividad".

Ada Colau, en su discurso previo a la cena, ha destacado la "importancia" de que Gobierno, Generalitat y Corona estén juntos en este acto. Aragonés, por su parte, apuesta por el valor de "trabajar en equipo".