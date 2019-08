La Gamescom 2019 se celebra en Colonia, Alemania. Es considerada la feria de videojuegos más importante de Europa y congrega a las grandes marcas, que enseñan sus próximos juegos.

La feria, que se encuadra entre el E3 y el Tokyo Game Show, se celebra del 20 al 24 de agosto. Pese a que nos encontremos en un año 'de transición' antes de que llegue la nueva generación de consolas, se espera que grandes títulos tengan presencia en esta feria.

Uno de los más comentados hasta el momento es Death Stranding, el nuevo videojuego de Hideo Kojima, creador de la mítica saga 'Metal Gear' que fichó por Sony tras su abrupta salida de Konami en pleno desarrollo del Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Su convención tendrá lugar el día 19 a partir de las 20:00, una comparecencia en la que se espera que enseñe nuevo 'gameplay' de su misterioso juego, uno de los más esperados para PlayStation 4.

Pero no es la única conferencia que habrá, ya que más de 15 compañías estarán presentes en la llamada 'Opening Night' de la Gamescom: 2K, Activision, Bandai Namco, Bungie, Capcom, EA, Epic, Stadia, Sega, Square Enix, Sony, Ubisoft...

Sony

Salvo la presencia segura de Death Stranding, poco se sabe del papel de Sony en esta Gamescom. Podrían hacer un nuevo 'State of Play', pero no está confirmado. Muchas dudas y poco confirmado, aunque muchos apuestan a que el nuevo Medievil estará dsponible para poder jugarlo.

Nintendo

Una de las compañías que más claramente ha dicho lo que hará en la Gamescom. Habrá nuevas imágenes de juegos esperados, como Luigi's Mansion 3, Astral Chain, The Legend of Zelda Link's Awakening, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos y The Witcher III.

Microsoft

De Xbox se espera que se muestren muchos juegos que ya se enseñaron en el E3, donde sacaron músculo con su estrategia del 'Gamepass'. El proyecto xCloud se podrá probar en primera persona y también estarán Minecraft Dungeons y el modo Horda de Gears 5.

Cyberpunk 2077, Dragon Ball Z Kakarot, Biomutant, Darksiders...

También hay una serie de juegos confirmados de compañías como THQ Nordic, que ha confirmado que enseñará tres títulos a puerta cerrada. Uno de los más esperados es Cyberpunk 2077, de CD Projekt RED, del que podríamos ver nuevo gameplay.

Bandai Namco tendrá varios juegos disponibles en su 'stand', como Dragon Ball Z: Kakarot, One Piece: Pirate Warriors 4, One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Disney Tsum Tsum o Code Vain.

Asterix y Obelix XXL 3, Blacksad, XIII (los tres de Microïds), WRC, Overpass, Bee Simulator o TT Isle of Man 2 (de Bigben) también estarán disponibles en la feria de Colonia.