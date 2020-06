La OMS calcula que la vacuna contra el coronavirus podría estar lista en el plazo de un año. Así lo estimó esta semana el director del organismo, Tedros Adhanom, que avanzó que hay "cien candidaturas y alguna ya está en estado avanzado". De estas, una de las investigaciones más avanzadas es la de la farmacéutica estadounidense Moderna, cuya vacuna ya ha sido testada en humanos.

Sin embargo, algunos de los voluntarios en los que se ha probado ya esta vacuna habrían experimentado una reacción adversa al fármaco. La publicación médica 'STAT' recoge el testimonio de uno de ellos: Ian Haydon, un joven de 29 años que experimentó fiebre y se desmayó tras recibir la segunda dosis de la vacuna.

De acuerdo con el citado medio, 12 horas después de que se le administrase, la temperatura de Haydon superó los 39 grados y acudió a Urgencias. Tras ser dado de alta, se desmayó en su domicilio, pero se recuperó en cuestión de un día, siempre según 'STAT'.

"Entiendo que compartir la historia va a dar miedo a algunas personas", indica este voluntario, que no había revelado que sufrió estos efectos secundarios hasta ahora, en entrevista con el citado medio. No obstante, manifestó su intención de que su experiencia personal "no alimente un antagonismo hacia las vacunas en general ni hacia esta vacuna".

Cuatro de los 45 participantes de la fase 1 tuvieron reacciones adversas

Haydon fue uno de los 45 participantes en la fase 1 del ensayo clínico de Moderna, según recoge 'STAT'. La compañía ya indicó en mayo que, en esta fase, la vacuna "en general fue segura y bien tolerada".

Según la farmacéutica, solo una persona de la cohorte de voluntarios que recibió una dosis de 100 µg de la vacuna sufrió una reacción adversa de grado 3, con enrojecimiento de la piel alrededor de la zona de la inyección. Ninguna persona que recibió la dosis más baja (25 µg) sufrió efectos adversos y no se registraron "eventos adversos serios" ni ningún evento adverso de grado 4 (con riesgo para la vida).

Todos los eventos adversos fueron transitorios y se resolvieron solos"

Los efectos secundarios más notables, según la compañía, se apreciaron en tres pacientes -entre los que, presumiblemente, se encontraría Haydon- que recibieron la dosis más alta (250µg). Estos mostraron "síntomas sistémicos de grado 3" tras recibir la segunda dosis de la vacuna. No obstante, la empresa indicó que "todos los eventos adversos fueron transitorios y se resolvieron solos".

Actualmente hay otras dos vacunas que también están ya cerca de comenzar la fase final de las pruebas con personas: la de la Universidad de Oxford -que estima que podría estar ya en octubre- y otra más que se está desarrollando en China.

En cuanto a la vacuna de Moderna, esta comenzó la fase 2 de su ensayo clínico con la vacuna a finales de mayo y tiene previsto comenzar la fase 3 en julio, con 30,000 participantes