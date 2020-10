Facebook acaba de lanzar su app de citas en Europa. Una decisión que llega tras un retraso de varios meses: el Comisionado de Protección de Datos (DPC) de Irlanda —el principal regulador en la Unión Europea en el ámbito de la privacidad— mostró sus preocupaciones a principios de febrero, apenas unos días después de que el gigante tecnológico anunciara el producto.

Como apunta la agencia Reuters, el DPC no obtuvo ningún tipo de documentación sobre la evaluación del impacto de la protección de datos o los procesos de toma de decisiones que había llevado a cabo Facebook. Es más, la única información que había obtenido la entidad es el envío de un breve aviso del lanzamiento planeado para el 13 de febrero.

Sin embargo, a día de hoy, el organismo asegura que Facebook ha proporcionado “aclaraciones detalladas” sobre el procesamiento de datos personales “en el contexto de la función de citas”, como indica el medio citado, y que está preparada para el lanzamiento.

Una app vinculada, sí o sí, a Facebook

Facebook Dating, como se denomina la aplicación, se lanzó en Estados Unidos en septiembre del año pasado. También estaba disponible en otros 20 países de todo el mundo y, desde el pasado 21 de octubre, se puede utilizar en 32 países europeos.

Como señala la propia compañía en un comunicado, FD es un espacio exclusivo que forma parte de la aplicación de Facebook. Kate Orseth, gerente de productos de la marca, indica en el texto que el nombre y la edad de los usuarios en sus perfiles de citas se tomarán de sus perfiles de Facebook. Además, incide en que estos datos no se pueden editar en el servicio de citas.

No obstante, la gerente remarca que lo que hagan los usuarios en Facebook Dating no será público en la interfaz de la red social: “No sugeriremos amigos de Facebook como posibles coincidencias ni les notificaremos que se han unido a Dating. Por ejemplo, su perfil de citas, los mensajes y quién le gusta o con quien coincide no aparecerán en las noticias de Facebook”, escribe Orseth.

La compañía, al contrario de lo que podrían pensar algunos usuarios, toma la vinculación con la red social como una ventaja. En esta línea, asegura que aquellos que busquen pareja van a tener más facilidades a la hora de mostrar “quiénes son”, especialmente a través de las ‘stories’ —publicaciones que los usuarios suben a la red social, ya sean fotos o vídeos, que expiran pasado el plazo de un día—.

“Utilizar las ‘stories’ de Instagram o Facebook en la app de citas le permitirá a los usuarios compartir momentos de su vida cotidiana y así encontrar una conexión significativa con alguien que esté interesado en lo que le interesa”, asegura la gerente de productos.

Junto con eso, la aplicación utiliza la información de las redes sociales para habilitar una nueva función: ‘Secret crush’ (en español, romance secreto). Si el usuario la utiliza, apunta la empresa, podrá seleccionar hasta nueve de sus amigos de Facebook o seguidores de Instagram que le interesen. Sin embargo, para que estos perfiles sepan que le gustan, deben tener la aplicación también y haber habilitado esta función de ‘secret crush’. Y, si añaden a este usuario a su lista, significará que también están interesados.

Facebook también hace uso de los datos de los usuarios para unir a dos personas con intereses similares. Según la entidad, los usuarios pueden añadir los eventos de Facebook que les gustan y los grupos en los que están metidos. El ejemplo que pone la plataforma es el de alguien que es amante de los perros: “Si está buscando un compañero así, puede ver a otras personas que usan las citas y que también están en los grupos de dueños de mascotas en los que se encuentra”, escribe la empresa.

Asimismo, la compañía asegura que también está trabajando en la implementación de una función para hacer videollamadas. Como ya señaló Tinder hace unos meses, las citas a distancia han cobrado fuerza ante la pandemia del coronavirus. De este modo, los usuarios podrán hablar por la cámara del móvil “y conocerse mejor”, ha concluido Facebook.