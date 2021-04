Un estudio médico en el que participa el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva del Hospital Clínico de Valencia ha sacado conclusiones positivas para mujeres con un tipo muy concreto de cáncer de mama. El ensayo ha constatado que pueden prescindir de la quimioterapia y apostar solo por la hormonoterapia, evitando así los efectos adversos de este tratamiento.

El subgrupo al que se refiere son mujeres posmenopáusicas con receptores hormonales positivos y HER2 negativo con entre uno y tres ganglios axilares afectados y con un resultado Recurrence Score igual o inferior a 25. Si antes se empleaba quimioterapia y hormonoterapia, el ensayo ha determinado que no es necesario combinar ambas para presentar mejores tasas de recuperación.

Este estudio se ha realizado en 5.083 mujeres con estas particularidades y suponen un tercio de la totalidad de mujeres que padecen este tipo de cáncer, unas 15.000 al año en nuestro país.

De este número (5.083), "un 67% eran postmenopáusicas y el resto premenopáusicas […] Se aleatorizaron tratamientos de quimioterapia más hormonoterapia y otros solo tratamiento hormonal, y se las siguió durante cinco años", ha explicado el doctor Emilio Alba, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Regional y Virgen de la Victoria de Málaga y miembro del Comité Científico de Grupo GEICAM en declaraciones recogidas a través de ConSalud.

El mismo ha desvelado que "retirar la quimioterapia al subgrupo de mujeres con este tumor y con uno a tres ganglios afectos no empeora el pronóstico. En esta población de pacientes, que son alrededor de 5.300 casos anuales en España, se puede evitar el tratamiento quimioterápico".

El Hospital Clínico de Valencia también ha participado en el programa y ha aportado 66 pacientes, el 73% menopáusicas. Más del 50% del total recibió exclusivamente tratamiento hormonal, "por lo que tenemos un grupo significativo de pacientes que se beneficiaron de participar en este ensayo clínico evitando el uso de tratamiento de quimioterapia", subraya Begoña Bermejo, del Grupo de Investigación de Biología en Cáncer de Mama de Incliva.

Del estudio también se arroja una conclusión significativa: el 90% de las pacientes no tuvieron recurrencia del tumor durante cinco años a pesar de tener ganglios afectos. "Supone un paso significativo hacia lo que llamamos medicina de precisión, ya que, utilizando una herramienta de análisis genómico del tumor, podemos seleccionar la mejor estrategia terapéutica para la paciente", añade la investigadora.

Sin embargo, las mujeres premenopáusicas sí obtenían beneficio con la combinación quimioterapia y hormonoterapia, presentando una mejora de la tasa de supervivencia libre de enfermedad a los cinco años del 5%. Así, el porcentaje de supervivencia en este grupúsculo asciende a 94,2% frente al 89% que sólo se sometió a hormonoterapia.