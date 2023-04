Los dragones han vuelto a España, concretamente a las costas del Mediterráneo. Se trata del dragón azul, también conocido como "mariposa azul del mar", un molusco que fue documentado por última vez en el año 1705 por el biólogo Johann Philipp Breyne, alrededor de la isla de Ibiza. Este ser, casi fantástico, pertenece a la familia 'Glaucidae' y fue avistado el verano del año 2019 en las costas de Alicante, concretamente en las playas de Orihuela, Guardamar del Segura y Torrevieja, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha podido documentar con claridad su reaparición por los científicos marinos.

Su llamativo color azul, tronco aplanado, sus tres pares de "alas con plumas" y su capacidad para flotar boca abajo sobre la superficie hacen de este molusco parecido a las babosas de mar un ser objeto de estudio para los investigadores. "Es un extraordinario hallazgo que acrecienta el halo de misterio sobre la presencia en nuestras costas de este pequeño invertebrado marino", han afirmado Juan Antonio Pujol, Raquel López Esclápez y Nicolás Ubero en las revistas 'Mediterranean Marine Science' y 'Quercus'.

Tras casi tres siglos sin dejarse ver por las aguas del Levante, esta especie de molusco de poco más de tres centímetros de tamaño ha reaparecido en las aguas del Mediterráneo por una serie de circunstancias. Aunque suele habitar en los océanos Índico, Atlántico y Pacífico, su origen es tropical, es por ello que siempre intenta buscar aguas más cálidas y templadas que las de los grandes océanos. Gracias a su pequeño tamaño y su capacidad para mantenerse flotando sobre las aguas les resulta más fácil poder desplazarse sobre las aguas, lo que ha contribuido a que puedan atravesar el estrecho de Gibraltar para aparecer, de nuevo, en el mar Mediterráneo.

Los investigadores explican que "dado el proceso de tropicalización que se está produciendo en el mar Mediterráneo, no sería de extrañar que pronto se avistaran nuevos ejemplares, ya que entre sus presas se encuentra habitantes comunes del Mediterráneo" .

¿Son venenosos los dragones azules?

No, no son venenosos, pero su picadura sí que puede producir urticaria en los humanos. Este particular gasterópodo tiene la singularidad de alimentarse de animales cnidarios, es decir, peligrosos y venenosos como las medusas portuguesas, lo que hace que acumule en su estómago las sustancias químicas de los animales venenosos que ingiere.

Su picadura en los humanos puede producir una sensación de quemazón con dolor, pero en ningún caso es mortal. Según los investigadores, "son capaces de concentrar en sus tejidos las células urticantes características de las especies que consume, por lo que habitualmente son percibidos, incorrectamente, como uno de los nudibranquios más venenosos del planeta por figurar entre sus presas la carabela portuguesa, y solo utilizan la picadura para defenderse".

Curiosidades del dragón azul

Este pez, conocido científicamente como 'Glaucus atlanticus', esconde multitud de particularidades a parte de su curiosa morfología, que no pasan desapercibidas: