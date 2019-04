¿Cómo se verá la superluna desde España?

Una superluna es aquella que se ve más grande y brillante porque está más cerca de la Tierra. La luna llena estará en el punto más cercano a nuestro planeta desde hace 70 años, pero en España no podremos disfrutar de ese momento exacto, el que los científicos llaman 'Perigeo'.

"En España tenemos la mala suerte de que cuando coincide el perigeo con la fase de luna llena, la luna no la vemos", explica Luis Cuesta, astrofísico y colaborador del CSIC. Es decir, que cuando la luna llegue a su máxima proximidad terrestre, sobre las dos de la tarde, aún no habrá salido en nuestro país. Su aparición será a las 18:24 de la tarde y el satélite ya se habrá alejado casi 100 km de la Tierra.

No se preocupen porque el aumento de luminosidad y de tamaño de una Superluna es muy difícil de apreciar a simple vista. Muchos efectos de la luna llena son de complicada demostración. Por ejemplo: La luna llena afecta a las mareas. Cierto, por eso, también podría afectar a nuestro núcleo que es líquido.

"Tiene que tener también una influencia sobre este núcleo de la Tierra y podría inducir terremotos o movimientos de las placas tectónicas", asegura Luis. No está demostrado que la luna llena provoque terremotos. Tampoco que aumenten los nacimientos bajo una luna completa.

Sí parece que puede afectar al sueño. Se duerme peor y hasta 20 minutos menos según algunos estudios. "Dormimos menos y dormimos peor, y en este estudio además, nos dicen que afecta más a las mujeres que a los hombres", nos cuenta Francisco Segarra, experto en medicina del sueño.

Lo parece que no es cierto es que con la luna llena te crecen el pelo y las uñas. "No, normalmente no. Eso es en la luna de cuarto creciente", afirma Pilar Castellanos, de la peluquería Pilar Alcázar. Lo sentimos por los que pensaban que la Superluna podría solucionarles problemillas capilares.