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Crisis tras la renuncia de Rabadán

El CNIO inicia un proceso de 'refundación' y nombra una terna científica provisional

Los detalles La decisión llega después de la renuncia de Raúl Rabadán al cargo de director científico antes incluso de asumir oficialmente sus funciones alegando la "politización, polarización y ruido mediático" a los que estaba sometido el centro.

Imagen de archivo de la fachada del edificio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)Imagen de archivo de la fachada del edificio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)Agencia EFE
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El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha acordado este lunes poner en marcha un proceso de "refundación" del organismo con el objetivo de recuperar la estabilidad institucional, reforzar la transparencia y garantizar la excelencia científica del principal centro español de investigación contra el cáncer. La decisión llega después de la renuncia de Raúl Rabadán al cargo de director científico antes incluso de asumir oficialmente sus funciones. El investigador, catedrático de la Universidad de Columbia, comunicó la pasada semana al Ministerio de Ciencia su decisión de no incorporarse al puesto, alegando la "politización, polarización y ruido mediático" que, a su juicio, impiden disponer de las condiciones necesarias para liderar el centro.

Ante esta situación, el Patronato ha decidido crear una dirección científica provisional formada por tres investigadores del propio CNIO: Óscar Llorca, director del programa de Biología Estructural; Luis Paz-Ares, responsable de la Unidad de Investigación Clínica de Cáncer de Pulmón y jefe de Oncología del Hospital 12 de Octubre; y Fátima Al-Shahrour, directora de la Unidad de Bioinformática. Este nuevo órgano colegiado trabajará junto a la actual gerente, Cristina Navarro, en una Comisión Permanente encargada de la gestión diaria y de la ejecución del plan científico mientras se desarrolla la reorganización del centro.

Nuevos estatutos y reforma interna

El Patronato prevé aprobar unos nuevos estatutos para actualizar los mecanismos de control, funcionamiento interno y responsabilidad institucional del CNIO. La previsión es que entren en vigor durante el primer trimestre de 2027, momento en el que desaparecerá la actual Comisión Permanente. Según fuentes del organismo, el objetivo de esta "refundación" es adaptar el centro a los desafíos científicos y organizativos de las próximas décadas.

Dos años de crisis

La renuncia de Rabadán agrava una crisis que comenzó en 2024, cuando varios jefes de grupo denunciaron problemas de gestión, déficit económico, caída de la producción científica y deficiencias en el equipamiento. A ello se sumaron acusaciones relacionadas con acoso laboral y abuso de poder.

La situación derivó en el relevo de la entonces directora científica, María Blasco, y del gerente Juan Arroyo, con la intención de abrir una nueva etapa en la institución. Sin embargo, los problemas internos han continuado durante los últimos meses.

Entre las consecuencias más relevantes destaca la salida del Patronato de entidades privadas como la Asociación Española Contra el Cáncer, la Fundación Cris Contra el Cáncer y la Fundación BBVA. Actualmente, el órgano rector está integrado únicamente por representantes del Gobierno, varias comunidades autónomas y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Además, el pasado febrero dimitió el gerente José Manuel Bernabé tras conocerse una denuncia por presunto acoso presentada por la ex secretaria general del centro. Su puesto fue asumido posteriormente por Cristina Navarro.

En las últimas semanas, trabajadores y sindicatos han denunciado la "parálisis" que atraviesa el CNIO, así como el deterioro de su reputación internacional y la falta de una dirección estable capaz de desbloquear los principales problemas de gestión. La reunión del Patronato estuvo presidida por la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega, quien posteriormente mantuvo un encuentro con la plantilla para explicar las medidas adoptadas.

Durante esa reunión, Ortega pidió la colaboración de los trabajadores para rebajar el "ruido mediático" en torno al centro y recuperar un clima de estabilidad que permita al CNIO "seguir posicionándose en los niveles de excelencia científica en los que siempre ha estado".

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