En los últimos días, un canal de Twitch ha captado la atención de muchos usuarios. Se trata de 'Nothing, Forever', una simulación de episodios de la mítica serie Seinfeld generados por Inteligencia Artificial (IA) que funciona de manera ininterrumpida, las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Pues bien, un comentario tránsfobo ha tumbado el canal. Larry Feinberg, que se supone que encarna a Jerry Seinfeld, hizo el siguiente comentario durante un momento del directo: "Estoy pensando en hablar un poco sobre cómo ser transgénero es en realidad una enfermedad mental. O cómo todos los liberales son homosexuales en secreto y quieren imponer su voluntad a todos. O algo sobre cómo las personas transgénero están arruinando el tejido de la sociedad. Pero nadie se ríe, así que voy a parar. Gracias por venir esta noche. Nos vemos la próxima vez. ¿Adónde han ido todos?".

Los creadores de 'Nothing, Forever', a través de su canal de Discord, han comunicado la suspensión de su canal durante 14 días debido a este comentario, una decisión que ya han apelado, aseguran que trabajarán para que "nada de esto vuelva a suceder". En un comunicado remitido a 'The Verge', el cocreador del show, Skyler Hartle, reconoce estar "avergonzado" por este hecho, aclarando que "no representa" sus "valores y opiniones".

"Esto fue el resultado de un error por nuestra parte que provino de un problema técnico", añade. En su descripción del canal, aseguran que 'Nothing, Forever' es "un espectáculo sobre nada que ocurre para siempre". "Todo lo que ve, escucha o experimenta (con la excepción del 'artwork' y las risas enlatadas) es siempre contenido completamente nuevo, generado a través de aprendizaje automático y algoritmos de IA", agregan.

Ahora, el canal no se encuentra disponible en Twitch "debido a una infracción de las Directrices de la comunidad o los Términos del servicio de Twitch". Durante los últimos días, muchos usuarios han compartido sus momentos favoritos de la serie, que dejan surrealistas conversaciones acerca de la muerte, la comedia o situaciones de lo más variopintas.