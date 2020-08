En Internet, cualquier plataforma es susceptible de sufrir una caída. Aunque los usuarios están más acostumbrados a lidiar con fallos continuos en las redes sociales, como Whatsapp o Facebook, los más fiables también pueden caer. Y a lo grande.

Este ha sido el caso de Gmail y Google Drive —además de otros servicios como Google Meet, Google Voice o Google Chat—, que este 20 de agosto han sufrido un fallo a nivel mundial, según ha informado la propia compañía. Estos problemas nunca llegan en buen momento y, menos aún, en plena época de teletrabajo. ¿Y si se está enviando un e-mail importante? ¿O se necesita urgentemente terminar un documento en línea para compartirlo?

Ante este tipo de situaciones extremas, existen algunos mecanismos para monitorear el estado de los servicios de Google, muy fáciles de aplicar. Ahora bien, estos trucos no te van a librar de la angustia de ver cómo se ha ido todo a pique. Pero sí pueden echarte una mano de cara a estar informado de cuándo podrían volver a funcionar dichas plataformas.

G Suite Status: palabra de Google

No hay mejor manera de saber si algo falla en Gmail o Drive que mirar lo que dice el propio Google. Para ello, la mejor herramienta es G Suite Status Dashboard, una especie de informe automático que detalla el estado de los servicios de la compañía por hora y fecha.

La clave para saber si hay un fallo (y sobre todo, su 'estatus') está en los colores: si al lado del servicio hay un círculo de color verde, significa que todo está en orden. Por el contrario, si hay una seña naranja, implica que el servicio se ha tenido que interrumpir temporalmente.

El peor de los casos, como es habitual, lo dictamina el color rojo: ahí estaríamos hablando de una suspensión temporal de dicho servicio. Ahora bien, esta tabla solo sirve para cerciorarse de si el problema es propio o si, por el contrario, más usuarios están en la misma situación.

Si lo que se busca es tener información actualizada sobre el estado de las plataformas, simplemente hay que pulsar en el icono naranja de la derecha (situado al final de las filas de aquellos servicios que han caído).

Ahí dentro, como en el caso del último fallo de la compañía, es posible ver los mensajes que va subiendo la plataforma por horas. El último mensaje que se puede leer de la caída de este 20 de agosto es el siguiente: "El servicio Gmail ya se ha restaurado para algunos usuarios y esperamos solucionar el problema para todos los demás en breve". Así, los usuarios ya saben que se está recuperando.

Down Detector o cómo encontrar fallos en Facebook o Twitter, entre otras

Otra buena forma de tener certezas de que no eres el único que está teniendo problemas en alguno de los soportes de Google es consultar el servicio de detección de caídas Down Detector. Mediante esta herramienta puedes buscar problemas en todo tipo de plataformas, desde Spotify hasta el videojuego de ‘Fortnite’. Además, no deja espacio a dudas: si algún servicio ha fallado, verás un mensaje al principio de la página en el que se lea: "Possible problems at Gmail", por ejemplo.

Por otro lado, también puedes ver un mapa con ciertas zonas coloreadas. Es tremendamente útil para saber dónde están fallando los servicios de Google. De este modo, aquellas que tengan partes coloridas, serán las que han registrado alguna caída (habitualmente parcial) de los servicios. Aquí abajo, el ejemplo de lo que ha ocurrido con los servicios de Google, que, como se aprecia en el mapa, han sufrido fallos en todo el globo, pero especialmente en el centro de Europa.