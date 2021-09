Paloma Manterola es paciente de mieloma múltiple y vicepresidenta de 'CRIS contra el cáncer'. Comenzó a tener síntomas, pero el estrés del trabajo los camuflaron: "Me empecé a sentir muy cansada, muy, muy cansada, siempre pensé que era debido al trabajo...".

Sin embargo, tras unas pruebas, llegó la noticia. "Me diagnosticaron el mieloma múltiple las células cancerígenas me habían corroído la médula y me habían generado osteoporosis con fractura de vértebras y generado una importante anemia", ha explicado.

Paloma es uno de los más de 3.000 nuevos casos de mieloma múltiple que se diagnostican al año en España. Su noticia llegó hace diez y, desde entonces, convive con esta enfermedad que, de momento, carece de cura.

"Los tratamientos que recibía antes a los que recibo ahora cuando recaigo son mucho menos dañinos, tienen muchos menos efectos secundarios", ha narrado a laSexta. Precisamente son los nuevos desarrollados por la Fundación 'CRIS Contra el Cáncer' en el Hospital 12 de Octubre de Madrid los que le permiten tener mayor calidad de vida.

Joaquín Martínez, jefe del Servicio de Hemato Oncología del Hospital 12 de Octubre, ha explicado que se trata de un hospital "pionero a nivel nacional y mundial en el desarrollo de nuevas terapias avanzadas como el uso de terapias con células modificadas genéticamente frente el cáncer".

El mieloma múltiple es el segundo cáncer de sangre más común, se origina en la médula ósea, y el riesgo de padecerlo aumenta con la edad. "Si asumimos que nuestra población va a seguir envejeciéndose, creemos que en el año 2050 podría haber en España 1 millón de personas en España con algún tipo de cáncer hematológico", ha explicado el investigador Bruno Paiva.

De ahí la importancia de apoyar nuevas líneas de investigación para anticiparse a la aparición de tumores, ya que, como ha indicado Paiva, "permiten predecir el riesgo de que ocurra un evento que es clínicamente relevante".